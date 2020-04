Ante la gravedad de la Fase 3, llaman atender recomendaciones para evitar saturación de hospitales (10:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de abril. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Mario Martínez Rojas, extendió un llamado a los oaxaqueños para que atiendan las recomendaciones de los Servicios de Salud y eviten acudir a lugares públicos para evitar posibles contagios por Covid-19.

Ante el inicio de la Fase 3 de la pandemia, recordó que en esta jurisdicción es en donde se han presentado la mayoría de los casos positivos por coronavirus.

“Tenemos 45 casos confirmados, 29 recuperados y 3 defunciones por otras morbilidades como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica, principalmente”, comentó.

Insistió que la población tiene que entender la gravedad de este problema, porque al visitar a la gente en las comunidades han visto que las personas no creen que exista esta enfermedad, por eso hizo un llamado para que entiendan que este es un problema serio y si no tienen a que salir de sus casas que no salgan.

Advirtió que al no tomar acciones de prevención, los hospitales no serán suficientes, por eso han insistido a los oaxaqueños que permanezcan en sus casas, y evitar exponerse para hacer frente a este problema.

“Con estos números estamos por abajo de la media nacional, por eso lo más importante es la prevención, no salgamos a lugares públicos sino tenemos nada que hacer”, finalizó.

