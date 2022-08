Ante incumplimiento de la palabra de Murat, Antorcha Campesina anuncia movilizaciones (13:15 h)

El líder de Antorcha Campesina exigió que el Mandatario cumpla su palabra a través de las instituciones, quien previo a la celebración de la Guelaguetza acordó en una mesa de diálogo con la dirigencia, el apoyo a los familiares de Alejandro Osorio Cruz quien falleció derivado de un atentado en Santo Domingo Yosoñama, así como la atención para los heridos.

Romero González, dijo que el compromiso del gobernador con los antorchistas a través de la Secretaría General de Gobierno se iba a atender a los deudos y con los gastos para las personas heridas, sin embargo, esta instrucción solo se cumplió a medias, ya que los heridos quienes fueron canalizados a los Servicios de Salud de Oaxaca no han recibido atención, se negaron a cumplir el compromiso del Mandatario.

“De manera ofensiva dijeron que ellos no son beneficencia pública y que no podían hacerse cargo de atender a las personas heridas”, recalcó.

Denunció la actitud de menosprecio de una dependencia que se encarga de la salud e integridad de los heridos y los enfermos, “nosotros no creemos que esa sea la forma de tratar a las personas que no solo son víctima del intento de despojo de sus tierras, sino que están siendo víctimas de atentado de su vida, por ello, exigimos al gobernador que se cumpla el compromiso establecido de forma expresa por él con la dirigencia estatal y con las personas heridas”, señaló el líder.

A la fecha, mencionó que los heridos están preocupados, endeudados por miles de pesos por la agresión de un atentado que pudo haberse evitado si se hubieran hecho los recorridos y los operativos policiales que había solicitado para mantener la paz y la tranquilidad en Santo Domingo Yosoñama.

“El movimiento antorchista rechaza categóricamente y exige respetuosamente al gobernador pero con claridad y de manera enfática para que tome cartas en el asunto y que se cumpla el compromiso porque su palabra debe tener el respaldo de las instituciones de su gobierno”.

Por otra parte, denunció que la Fiscalía ha cancelado todas las reuniones que se han acordado, ha recibido llamadas del Fiscal Arturo Peimbert para llevarse a cabo mesas de diálogo mismas que no ha sucedido, lo cual es una situación muy peligrosa, Oaxaca, dijo, es de los estados que tiene el índice más alto de impunidad en crímenes dolosos, el 96 por ciento de los asesinatos que se cometen en el estado quedan impunes.

Anunció movilizaciones la próxima semana, porque dijo, “no es posible que el Fiscal no haya atendido a los deudos y heridos, no tenemos indicios del inicio de una sola carpeta de investigación de ese suceso, son muchos problemas de ese tipo que demuestran que la Fiscalía no está haciendo su trabajo”.

Advirtió que este tipo de omisiones envalentona a los agresores y les dan licencia para que sigan cometiendo estos atentados, con preocupación denunció que esta es una invitación a que los grupos de poder o que los delincuentes que están detrás de estos atentados sigan actuando no solo con impunidad sino que arrecien estos ataques.

El dirigente lamentó la falta de operativos de vigilancia, no hay actividades de procuración de justicia en el estado, por lo que el movimiento antorchista seguirá exigiendo y movilizándose en la entidad y a nivel nacional para exigir que se haga justicia.

Demandó a la Segego para que sea garante de la seguridad de los oaxaqueños, y no solo le esté echando la bolita a la Fiscalía yq que suman 37 los asesinados en Yosoñama y nadie hace nada para defender a la gente que está siendo despojado de sus tierras.