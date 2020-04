Ante fase 3, prevén fosas en panteones y centros de resguardo de cadáveres por COVID19 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de abril. Ante la activación de la fase 3 de la epidemia del nuevo coronavirus en México, la secretaría de Salud actualizó la Guía para el manejo de cadáveres por COVID19, en la cual se plantea la posibilidad de instalar centros temporales de resguardo de cadáveres o ampliación en el número de fosas en panteones con el fin de responder a un escenario de manejo masivo de cuerpos debido a un mayor incremento en las defunciones por esta enfermedad.

Este tipo de medidas serán de aplicación para todo el territorio nacional y se alistarían en caso de que una localidad o estado detecte que las capacidades de manejo de cadáveres se encuentren al 70%, según indica el documento ahora denominado Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID19 en México.

Los centros temporales se instalarán en espacios cerrados amplios para ubicar las cajas refrigeradas de almacenaje. En el caso de los cementerios se buscarán espacios para abrir las fosas para personas fallecidas por COVID19.

“En caso de cadáveres no identificados o identificados, pero no reclamados, se requerirá una fosa individual para COVID-19 y no podrán utilizarse las fosas previamente existentes”, aclara el documento.

En el caso de los deudos, el centro temporal les permitirá visualizar el cadáver antes de su entrega a los familiares más cercanos, quienes deberán portar equipo de protección personal con precauciones de contacto y gotas.

En este escenario de defunciones masivas, no se permitirá realizar velorios y la disposición final del cuerpo se hará lo más rápido posible, además se plantea considerar apoyos funerarios para personas de escasos recursos.

“La reducción de los tiempos entre la defunción y la disposición final, tiene el objetivo de limitar el riesgo de contagio entre la gente vinculada con su manejo y por la concentración de personas en las ceremonias fúnebres”, indica el documento en la página 26.

El documento contiene otros apartados sobre el tratamiento del cuerpo en la unidad de salud, féretro y destino final del cadáver, qué hacer en caso de que el deceso ocurra en casa o en un traslado, así como un protocolo para repatriación a México de cadáveres por COVID19 y el abordaje a los deudos.

