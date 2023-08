Ante falta de atención de justicia e incumplimiento de acuerdos, MULT bloquea la super carretera Mitla-Tehuantepec, amaga con extender protestas (17:35 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Habitantes de San Pablo Lachiriega adheridos al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui(MULT), iniciaron este día un bloqueo a la autopista Mitla-Tehuantepec, ante la falta de cumplimiento de acuerdos y justicia ante los ataques que han sufrido en la nación triqui.

“Los enemigos de la paz atentaron en contra de nuestros hermanos, balearon una camioneta del cura de la iglesia, estamos cansados de tanta persecución hacia los hermanos Ortiz de El Rastrojo, que siempre los persiguen, siempre dicen que ellos son los que provocan el terror y el dolor cuando sabemos que no es así”, manifestaron durante su protesta en el acceso a Ciudad Administrativa.

“Tenemos muy claro que los enemigos de la paz hacen este tipo de situaciones donde dejan hambre, miseria y abandono, por eso le pedimos al Gobierno del Estado que voltee a ver las necesidades de la nación triqui, que sufre, hay muchos huérfanos, cuántos más debe haber para haya esas detenciones”, se preguntaron.

Por eso, señalaron, “hoy se unen nuestros hermanos de San Pablo Lachiriega quienes tomaron en una asamblea la decisión de hacer el bloqueo en la construcción de la autopista Mitla Tehuantepec, para que de igual manera el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados con anterioridad”.

Manifestaron que el día de mañana iniciarán bloqueos en diferentes partes del estado, “iniciaremos bloqueos en la nación triqui, la base nos mandata dar este mensaje directamente para comenzar a tomar las acciones necesarias”.

Aunado a esto expresaron que van a revisar el tema porque 2014 se les hizo el compromiso a los habitantes de San Pablo Lachiriega, mismas que han sido incumplidos por parte de diferentes gobiernos, “nos hemos dado cuenta pues, el color que llegue siempre nos ponen ciertas trabas para no poder avanzar, para mantenerlos en el abandono y la marginación”.

Mencionaron que le pidieron al secretario de Gobierno “que pudiera atender a nuestros hermanos, quienes solo exigen lo que les corresponde, no traen peticiones nuevas, su mayor exigencia pues, es la paz en la nación triqui, ellos tienen pendientes, tienen minutas de trabajo en 2014, ya no creemos en las minutas nosotros, ya no queremos más engaños de los gobiernos”.

Aseguraron que ya esperaron mucho, ya tuvieron mucha paciencia con los asesinatos de sus compañeros, “han sido 40 años de asesinatos en la nación triqui, no estamos hablando de algunos días”.

Acusaron al titular de la SEGO, Jesús Romero López, quien les comentó que se iba a resolver la situación y no ha hecho nada al respecto, por ello, dijeron que no van a permitir más atrocidades en la nación triqui.

Hoy inician los bloqueos en la carretera y la construcción de la super carretera tramo Mitla- Tehuantepec, y mañana estarán bloqueando el Aeropuerto de Puerto Escondido, los accesos Cuicatlán, Teotitlán, en la región de la Cañada, la carretera a Pinotepa en Río Grande en la Costa y donde tienen presencia como organización.

“Nosotros como militantes y como dirigentes de las regiones no vamos a permitir más este tipo de acoso de nuestra nación triqui, no hay paso atrás, el ultimátum ya se le dio al Gobierno del Estado, piensa el secretario de gobierno que estamos jugando, piensa que no queremos trabajar en conjunto, no sé qué pensará el secretario, hoy demostramos que tenemos la fuerza y la capacidad para poder defender a nuestros hermanos”.

Señaló que de ser necesario están dispuestos a estar 2 o 3 meses en plantón, “la gente está dispuesta a venir para plantarnos frente a Palacio de Gobierno, para que el Gobierno federal sepa lo que está sufriendo nuestra gente”, finalizaron.

Con información de:ZonaRoja

