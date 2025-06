Ante existencia de la PrEP aún hay poca información (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. Además del condón, que es el método más común para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual, desde 2021 se otorga la Profilaxis Preexposición (PrEP) para evitar la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en México. No es hasta 2023 que se amplió su distribución en centros de salud y asociaciones civiles.

La PrEP es un medicamento que crea una barrera en las células del organismo para que en caso de que entre al cuerpo el VIH este no pueda reproducirse. La principal fórmula de estos es la Emtricitabina/Tenofovir que debe tomarse bajo prescripción.

Este método de prevención cuenta con el 94% de efectividad y poco se conoce sobre este, ya que su distribución se ha enfocado principalmente en la Ciudad de México. Este puede ser usado por cualquier persona mayor de 18 años con vida sexual activa, pero es más conocido entre la población LGBTTTIQ+.

“La implementación del PrEP ha sido muy compleja ya que depende de muchas cosas. De entrada el sistema de salud en nuestro país está muy dividido por los servicios estatales de salud. Algunos estados tienen recursos y otros no”, destaca Ricardo Baruch, Doctor especializado en temas de VIH e ITS en entrevista con este medio.

PrEP en México

Y es que hasta el 2024 hay un registro de solamente 8 mil 299 usuarios, los cuales se concentran en las Clínicas Condesa de la capital. Pero hasta el 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de ONUSIDA informó que en México contaba únicamente con 14 mil 380 personas en PrEP, sin actualizaciones recientes.

“Como asociaciones civiles, nosotres siempre hemos tenido una carga que le corresponde a las autoridades. En la cuestión del gobierno hay mucho estigma aún. Hay un problema que se divide en dos: que los médicos no pueden o no quieren actualizarse y que todo sigue centralizado”, mencionó Carlos Covarrubias, Consejero de Inspira A.C.

Médicos desconocen sobre el PrEP

Aunque en el IMSS existe el programa para otorgar PrEP, se ha denunciado que los médicos desconocen sobre este programa y no existe capacitación para que se aplique en forma.

“Hay gente que va a las clínicas y les dicen que no saben qué es eso, que vayan con un internista, que no hay consulta o que el infectólogo que no se les puede dar”, complementó Baruch.

Ante ello las organizaciones de la sociedad civil también han formado parte de la implementación del PrEP con consejería y hasta el otorgamiento del medicamento.

“Según datos de CENSIDA, la capital concentra 52% de los tratamientos para prevenir el VIH. Antes había ciertos filtros y era más controlado y ahora es más fácil por el acceso en la Clínica Condesa, asociaciones civiles como Inspira y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans”, destacó Covarrubias.

PrEP NO previene otras enfermedades de transmisión sexual

La PrEP únicamente previene el VIH por lo que no es efectivo con otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, sífilis y la Hepatitis C.

La Organización Mundial de la Salud hasta el 2023 había reportado 3.5 millones de usuarios en PrEP en el mundo. El objetivo para este 2025 es que 10 millones formen parte del programa pero dicha cifra aún no se ha alcanzado.

Finalmente, sobre el desabasto de medicamentos para prevenir el VIH, Ricardo Baruch menciona que actualmente no se podría hablar de uno pero que la adquisición de medicamentos pende de un hilo.

“No me atrevería a decir que hay un desabasto pero cuelga de un hilo porque no tenemos una compra consolidada que prometió el sector salud el año pasado. En el caso de la PREP ha habido casos en el que si no se les puede dar el medicamento pueden comprar un frasco del medicamento cuyo costo es de $1500 MXN a $1800 MXN, el precio no es accesible para todos”, finalizó.

¿Cómo se toma la PrEP?

Si alguien de la población decide iniciar PrEP, esta se puede tomar de dos formas: una toma diaria o a demanda, la cual consiste en tomar 2 pastillas entre 2 horas y 24 horas antes de tener relaciones sexuales, 1 pastilla 24 horas después de la primera toma y finalmente 1 pastilla 48 horas despues de la primera dosis.

Para personas con pene la PrEP alcanza una máxima protección después de 7 días de uso diario y mientras que en personas con vulva será hasta los 28 días, según la Secretaría de Salud.

