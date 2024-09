Andy sí busca cargo en Morena; le apuesta a ser electo: AMLO (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. “Aprovechó para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno; Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el Gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”.

Así confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, buscará un puesto al interior del partido que él fundó hace casi 15 años.

Lo anterior, luego de qué militantes tabasqueños del partido guinda, manejarán que el hijo del presidente saliente buscaría la secretaría general del partido, en fórmula con Luisa María Alcalde -para la presidencia-, actual titular de Gobernación.

-¿Para la Secretaría General o la Presidencia?, cuestionó la prensa

-No creo que para eso, sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, o sea, no ser impuesto, y yo no tengo que ver nada con eso, porque yo ya me retiro, refirió el mandatario.

Y aunque la prensa insistió en cuál sería el cargo al que aspira, el mandatario saliente dijo que “no es la presidencia, pero sí va a participar”.

Aunado a lo anterior, López Obrador le encargó que el legado de lo que construyó con su militancia no sea propiedad de dirigentes, sino de la gente (el pueblo) en la medida de las posibilidades, ya que “cada uno se debe formar su propio camino”.

Hace 3 días, Consejeros Nacionales de Morena originarios de Tabasco “destaparon” a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, como posible candidato a la secretaría general de Morena.

El tema lo dio a conocer Joaquín Baños Jiménez, dirigente de Morena en Tabasco, quien comentó que en la interna la fórmula podría estar conformada por Alcalde Luján y el hijo del saliente Presidente, como secretario general.

“Vamos con la consigna de que como tabasqueños vamos a apoyar a otro tabasqueño, y qué mejor que el hijo del actual de nuestro Presidente de la República, también a Luisa María Alcalde, una joven luchadora de izquierda y que por merecimiento propio va a estar al frente de Morena por los próximos tres años”, señaló Baños a medios locales.

El interés de Andy se da a 21 días de que López Obrador se retire de la política tras 3 décadas en dicha arena, en la cual, por un acuerdo con sus vástagos, ninguno participaría hasta que él se jubilara.

24 Horas

