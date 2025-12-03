Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde: este es su sueldo real (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 d diciembre. La reciente difusión de un documento oficial sobre el sueldo del Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, reabrió el debate público sobre transparencia y los salarios dentro del partido.

Una captura de pantalla difundida por el periodista Jorge García Orozco exhibió la información, hasta ahora desconocida para la opinión pública, pues permaneció sin publicación durante más de un año pese a ser obligatoria por ley.

Revelan sueldo de Andy López Beltrán

El registro más reciente disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado “Sueldo de los órganos de Dirección”. El documento confirma que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena desde septiembre de 2024, percibe una remuneración mensual total de 127,592.70 pesos.

De acuerdo con la ficha, actualizada al 30 de septiembre de 2025, el monto se compone de un sueldo neto de 94,000 pesos y 33,592.70 pesos correspondientes a impuestos retenidos. El partido aclara que no existen prestaciones adicionales al tratarse de un esquema de honorarios asimilados a salarios.

El dato contrasta con la declaración realizada el 7 de agosto de 2025 por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien al ser cuestionada por reporteros en una gira por Morelos respondió: “No tengo ahorita la cifra, pero debe estar publicado en las páginas, pero menos de 100 mil pesos”.

La cifra oficial muestra no solo que el salario supera ampliamente ese umbral, sino que es mayor al que percibe la propia dirigente nacional del partido, abriendo un nuevo ángulo de discusión sobre jerarquías y compensaciones internas.

La publicación del monto también marca el fin de un periodo prolongado de silencio. Desde que López Beltrán asumió el cargo en 2024, pasó más de un año sin que Morena transparentara su remuneración, a pesar de que la ley obliga a mantener actualizada esta información.

