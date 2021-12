André Marín revela enfermedad que puso en riesgo su vida (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de diciembre. André Marín es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México. Su larga y exitosa carrera, acompañada de episodios polémicos, lo han hecho una celebridad en el mundo del deporte; sin embargo, el periodista de Fox Sports, vivió un momento de salud muy complicado que lo llevó a estar internado en el hospital.

En entrevista para el canal de Javier Alarcón, Marín explicó la causa de su inesperado cambio físico durante la pandemia, pues el público comenzó a hacerse preguntas sobre el estado de salud del periodista debido a su notable deterioro físico.

“Sí, estuve en el hospital y sí es un infierno. No sabes cómo te puede llegar”, mencionó el analista a la par que explicaba la rara infección que sufrió debido a la bacteria Clostridium Difficile, lo que le provocó una pérdida excesiva de peso.

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”, recordó Marín, que estuvo internado en el hospital debido a esta infección.

Durante su enfermedad, Marín tuvo muchas restricciones alimenticias y aunado a los síntomas que sufrió, perdió mucho peso en el momento más complicado de su tratamiento. “Los antibióticos eran totalmente tomados para que fueran directamente a la panza y que no hicieran daño. Es un infierno y hasta que no te pasan esas cosas, no valoras en serio cuando tienes salud”.

André Marín, contó que salir de la enfermedad le costó alrededor de seis meses y le fue difícil recuperar de a poco su peso ideal; sin embargo, logró salir de ese mal momento y actualmente se mantiene activo en diferentes espacios de Fox Sports, principalmente en La última Palabra y Central Fox, donde suele dar polémicos comentarios sobre eventos deportivos, principalmente de futbol.

