Ancira pagará 50 millones de dólares a Pemex como reparación del daño por caso Agronitrogenados (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), anunció la transferencia de 50 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) como primer pago por el concepto de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, mencionó Ancira a través de una videoconferencia.

El empresario compareció por videoconferencia ante un ante un juez de control, ubicado en el reclusorio Norte, por el caso Agronitrogenados.

Vicente Francisco Sánchez, el abogado de Pemex, aseguró que la empresa petrolera está de acuerdo en recibir por adelantado el pago.

Sánchez también mencionó que pidieron al juez una audiencia para verificar que dicho pago se haya realizado.

El pago anunciado por Ancira es el primer abono de los 216 millones de dólares que se ha comprometido entregar a Pemex para que el proceso penal en su contra sea cancelado.

Este primer pago, por reparación del daño en torno a Agronitrogenados, vencería el próximo 30 de noviembre.

Alonso Ancira ofreció cubrir anticipadamente el primer pago de 50 millones de dólares correspondiente al acuerdo reparatorio con Pemex por el caso de la planta Agronitrogenados, por el cual está imputado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. — Azucena Uresti (@azucenau) November 19, 2021

La defensa de Ancira y Pemex indicaron, que mantienen una diferencia en torno al fideicomiso que el empresario debía abrir en México, como parte del acuerdo reparatorio.

Pemex asegura que dicho fideicomiso debía abrirse en el país, pero Ancira lo hizo en Estados Unidos, por lo que el tema sigue siendo analizado por ambas partes.

Información de: Reporte Indigo

