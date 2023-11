Anciano con discapacidad motriz fue molido a golpes por vecina a quien le pidió recogiera las heces de su perro (16:00 h)

Argentina, 3 de noviembre. Un hombre de la tercera edad con discapacidad motriz fue violentamente golpeado por una mujer de 28 años tras pedirle recoger las heces de su perro de la acera peatonal. Cuando el hombre se encontraba en el suelo, la victimaría aprovecho para atacarle con un palo y patearle la cabeza, todo esto a plena luz del día en el barrio argentino de Boedo.

Al observar que la duela del can continuaba su camino, el hombre se acercó a ella para reclamarle que limpiara el paso peatonal y fue ahí cuando se suscitó la discusión entre ambos.

En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad se pueden observar a la mujer tomar un trozo de madera de un contenedor de basura para atacar al hombre.

El hombre ante la violenta situación trata de volver a su coche, pero tropieza y cae al suelo, es a cuando la agresora aprovecha esta desventaja y continua con el ataque. Mientras tanto, la víctima trata de levantarse, pero se ve imposibilitado, ante las patadas y palazos que recibió.

Después de haber desquitado su coraje, la mujer se retira como si no hubiera pasado nada y continua su camino junto a su mascota; más tarde la Comisaría Vecinal 5 B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar de los hechos y detuvo a la agresora.

La víctima fue asistida, los médicos reportaron que el hombre presentaba traumatismo en la rodilla izquierda y una herida en el cuero cabelludo a raíz de la golpiza propinada por la mujer; por su parte, la defensa de la agresora la ha declarado con padecimiento de esquizofrenia, por lo que fue liberada por el departamento de justicia porteño.

No obstante, la victimaría recibió una orden de restricción que le prohíbe acercarse al adulto mayor a menos de 200 metros y mucho menos contactarle por ningún medio. De acuerdo con el informe de la policía, la agresora no contaba con antecedentes penales, lo que favoreció su liberación por parte de la Unidad de Flagrancia Oeste.

“Muy adolorido, con dolor de cabeza, de rodilla y de costillas. Fue un milagro que esté con vida porque él es discapacitado, es una persona mayor y esta mujer vino y no le importó nada… vino directamente a matarlo, por lo que me dijo después, ‘lo hubiese matado’ esa es la frase que me quedó en la cabeza”, dijo el hijo de la víctima a Canal 9.