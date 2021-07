Anaya llama a vacunarse; es la única alternativa ante un Presidente que ni el cubrebocas quiere usar (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de julio. Ante el incremento de contagios por Covid-19 en el país y el peligro que representa la variante Delta, Ricardo Anaya llamó a la población a vacunarse pues es la única salida que se tiene “con un presidente que ni el cubrebocas quiere usar y con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países”.

En el nuevo video que el panista sube semana a semana a sus redes sociales criticó la expresión que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la pandemia en la que pide a la población abrazarse, pues no pasa nada.

“Me da muchísimo coraje, que mucho de ese dolor tiene su origen en esta estupidez”, expuso Anaya y se lamentó por los miles de menores de edad que han perdido a sus padres o a sus abuelos a causa de la pandemia y que dijo, son más de 141 mil.

Sobre los contagios mencionó que ya se volvieron a disparar, y de una manera que no se veía desde hace más de cinco meses, lo que empieza a provocar de nuevo la saturación de los hospitales, porque la variante Delta es una amenaza real.

“Por eso, entre las cosas que podemos y que debemos hacer hay una que es por mucho, la más importante de todas, y es vacunarnos”, enfatizó el también excandidato presidencial en 2018.

Anaya argumentó que muchas personas se sienten confundidas por lo que han escuchado sobre las vacunas, a lo que mencionó que en el mes de julio, en Estados Unidos, de cada 100 personas que murieron por Covid-19, 99 no estaban vacunadas.

“Todos hemos oído de alguien que se vacunó y aún así se enfermó, pero es que ese no es el punto. Nadie dijo que con la vacuna ya no te vas a enfermar. Lo que la vacuna evita es que te enfermes de gravedad o que te mueras de Covid. Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes, vacúnate cuanto antes”, pidió Anaya.

24 Horas

Compartir