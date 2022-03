Ana Claudia Talancón a AMLO : “No estamos contratados, estamos preocupados” (15:30 h)

“Presidente: no estamos contratados, estamos preocupados. No somos sus adversarios, queremos que se cumplan regulaciones de especialistas ambientales, No están sembrando los árboles, vengan con nosotros, que no lo engañen. Necesitamos proteger la selva y el agua. @selvamedeltren “, se lee en el tuit publicado por la actriz.

Dicha respuesta fue lanzada luego de que este miércoles, el mandatario respondió que hay quienes convencen o contratan a artistas, seudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente para hacer una campaña en contra del Tren Maya, una más de las megaobras prioritarias de su gobierno.