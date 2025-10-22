Amplía Salomón Jara financiamiento en salud con recursos del FISE para abatir rezagos (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Con el objetivo de reforzar la red de salud en el estado y abatir el rezago histórico, el Gobernador Salomón Jara Cruz abrió el financiamiento con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), para adquirir equipo médico y renovar la infraestructura.

Esta medida permitió al Gobierno de la Primavera Oaxaqueña comprar, en este año, dos tomógrafos que darán servicio en la región Costa, que por primera vez tendrá este tipo de equipo especializado.

Además, se adquirió un Resonador Magnético para el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, el cual es el segundo en todo el estado y complementará el servicio del ya existente, que tiene más de 10 años en funciones en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Aunado a ello, el Mandatario oaxaqueño invirtió en este 2025 en equipo itinerante para la detección, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama; el cual a través de tres unidades móviles que recorren todo el territorio estatal, realiza acciones de tamizaje a las mujeres en edad vulnerable; también, se da seguimiento a los casos positivos en sector público y privado.

Este equipamiento será fortalecido con la próxima firma de un convenio del Gobierno de Oaxaca con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar) y de Bienestar, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar y el sector privado; que facilitará el intercambio de medicamentos, insumos, equipamiento y servicios entre todas las instituciones.

Con este acuerdo se ampliará la atención médica a la población, en especial a las mujeres, sin importar si son o no derechohabientes; lo que hará realidad el acceso universal a los servicios de salud; que es un compromiso de los gobiernos humanistas emanados de la Cuarta Transformación.

