Amplía Salomón Jara estrategia contra el gusano barrenador en Oaxaca (13:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 3 de febrero. Ante la presencia del gusano barrenador en Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz informó que, este año, se amplía el trabajo interinstitucional para combatirlo, que incluye el reforzamiento de acciones de prevención y capacitación.

“Este es un tema muy importante para el campo oaxaqueño, por eso hacemos un llamado a las y los ganaderos y agricultores a mantenerse informados, a no bajar la guardia y a reportar cualquier caso”, expresó en conferencia de prensa.

La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) dio a conocer que, desde abril de 2025 a la fecha, se han registrado 2 mil 405 animales con este padecimiento, de los cuales 2 mil 236 ya fueron curados y 169 continúan activos.

En este sentido, a través de diversas instancias del gobierno estatal se reforzarán las medidas de prevención; se intensificará el control y revisión en los 22 puntos de verificación de ganado y se continuará con la atención en campo en los 11 baratillos de los Valles Centrales, brindando curación, tratamiento de heridas en animales y capacitación a las personas productoras.

Asimismo, en coordinación con personal técnico del programa federal Sembrando Vida, se colocarán 94 mil trampas con hígado de res para las moscas que depositan las larvas del gusano.

El Mandatario estatal expresó que como parte de esta estrategia, ha girado instrucciones al titular de la Sefader, Víctor López Leyva, para que se reúna con las autoridades de los estados vecinos y cierren filas para contener este padecimiento.

“También nos interesa tener coordinación con los estados colindantes como Chiapas, Guerrero, Veracruz donde prolifera esta mosca, ya que, si no cuidamos nuestras fronteras y no trabajamos de manera coordinada, esto no tendría ningún efecto”, expresó.

En su oportunidad, López Leyva reportó que a través de 325 personas técnicas y 25 brigadas, se han impartido 152 pláticas y 185 capacitaciones. Se han atendido a más de 16 mil personas productoras en 165 municipios y entregado 10 mil paquetes de medicamentos para la prevención del gusano.

“Pedimos a todos los dueños que tienen ganado, que revisen permanentemente que no tengan heridas, y si en esas heridas hay gusanos, nos deben notificar para que podamos atenderlos”, dijo.

Activará Gobierno del Estado Red de Municipios Saludables

Asimismo, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González informó que, como parte de esta línea de acción, se activará la Red de Municipios Saludables integrado actualmente por 273 ediles, para contrarrestar la mosca del gusano barrenador, que también es un vector para los seres humanos.

Asimismo, dijo, se realiza una búsqueda intencionada para la atención de casos en personas, principalmente en las regiones de la Costa, Istmo y Tuxtepec donde se ha registrado mayor incidencia en animales.

Si bien la presencia del gusano barrenador no implica una alerta sanitaria, la población deben estar alerta ante cualquier sospecha de infección y acudir de inmediato a una unidad de salud, así como, evitar la automedicación.

