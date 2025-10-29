Amplía Gobierno de Oaxaca a noviembre servicio gratuito en la Ruta Troncal Viguera-Xoxocotlán (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. El Gobierno del Estado informó que la Ruta Troncal RT01 Kayaal Yuroo Viguera-Yuroo Xoxocotlán del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca, continuará operando de manera gratuita durante el mes de noviembre, como parte del programa preoperativo de dicho trayecto.

La titular del organismo, Karina Gómez Esteban destacó que, desde el inicio de esta ruta, se han transportado a más de 627 mil 242 personas pasajeras, con 23 unidades nuevas equipadas con tecnología moderna, rampas de acceso para personas con discapacidad y sistemas que garantizan la accesibilidad universal.

El servicio opera de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas, y representa un avance en el transporte urbano, al consolidarse como política pública que impulsa una movilidad más accesible, eficiente e inclusiva.

Por otra parte, la Primavera Oaxaqueña ha reestructurado seis rutas ordinarias del BinniBus que recorren las calles desde octubre de 2023, para responder a las necesidades reales de la población, ahora se han integrado un mayor número de unidades y paradas, así como la fusión de trayectos que así lo requerían.

Derivado de estas acciones, se registró un incremento del 32.6 por ciento en el número de usuarias y usuarios, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en este nuevo modelo de transporte.

Además, se implementaron servicios especiales gratuitos durante eventos culturales y turísticos de gran relevancia, como: la Guelaguetza; Feria del Mezcal; y Rutas Primavera.

En materia de profesionalización, 231 personas operadoras han sido capacitadas y 38 más se encuentran en proceso de formación, incluyendo a las y los conductores del sistema y de nuevas empresas que próximamente se incorporarán al modelo.

La Primavera Oaxaqueña promueve una movilidad digna, segura y sostenible, consolidando al BinniBus como un proyecto que transforma la manera de trasladarse en la Zona Metropolitana de Oaxaca.

