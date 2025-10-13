Amplía Consejo Consultivo del Seguro Social de Periodistas cobertura a comunicadores independientes por 1 año más (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. El Consejo Consultivo para la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de Periodistas Activos e Independientes de Oaxaca acordó ampliar, por 1 año más, este beneficio para profesionales de la comunicación.

Con esta decisión, Oaxaca reafirma su liderazgo como estado pionero en brindar seguridad social a periodistas independientes, sentando un precedente a nivel nacional en el reconocimiento y protección de quienes ejercen esta labor.

En el marco de la primera sesión extraordinaria 2025, la secretaria Técnica del Consejo Consultivo y coordinadora de Comunicación Social, Elizabeth Álvarez Acosta resaltó que esta iniciativa del Gobernador Salomón Jara Cruz representa un paso firme hacia la dignificación del ejercicio periodístico, al reconocer la labor de estas personas que durante años fueron excluidas de derechos fundamentales como la seguridad social.

De esta manera, las y los comunicadores seguirán contando con cobertura médica y prestaciones laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como: riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro; guarderías y prestaciones sociales, entre otros.

Asimismo, accederán a los servicios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Es de recordar que estas prestaciones también favorecen a conyugues, concubina o concubino, madre, padre, hijas e hijos.

En esta sesión participaron las y los integrantes del Consejo Consultivo 2025, quienes respaldaron por unanimidad la decisión, resaltando la importancia de seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de quienes informan a la sociedad.

