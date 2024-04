Amnistía tiene destinatario: Víctor Sánchez Baños (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril.

Gobernar, como dijo a principios de sexenio Andrés Manuel López Obrador, es lo más fácil, pero evadir las intrigas palaciegas, se juega la vida. Y, no es privativo de Palacio Nacional, sino de todos los gobiernos.

Al final de cada sexenio, en México, los “complós” se intensifican. Es como el darle vueltas a la tómbola y, como no hay reelección, la sucesora no debe rendirse ante las presiones nacionales e internacionales.

Esas presiones, como las que se generan desde Estados Unidos con el hashtag “#narcopresidente”, provoca preocupación en el primer círculo lopezobradorista.

¿Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, soportarían la presión del próximo presidente de Estados Unidos (Joe Biden o Donald Trump) de investigar y, en su caso, castigar al actual líder del Ejecutivo o a su familia?

Estos son los costos del poder. Por ello, se aprobó en comisiones del Senado, el miércoles pasado, las controversiales modificaciones a la Ley de Amnistía, donde el Presidente de la República en turno tiene la facultad de otorgar el perdón a cualquier delincuente sentenciado y probada su culpabilidad, sin dar la más mínima explicación.

Pero, nos queda claro que no sería usado por López Obrador. Esto quedaría como una facultad para la próxima presidente. Y, sería para perdonar a los delincuentes de la Cuarta Transformación que puedan ser indiciados o sentenciados, al revisar las cuentas actuales.

Andrés Manuel López Obrador tiene como preocupación fundamental su futuro lejos de Palacio Nacional.

Al mismo tiempo, deja “minas activadas” a la próxima presidente en lo económico, político y social. Así AMLO consolidaría un Maximato y tendría armas de presión social, sea Claudia o Xóchitl, la próxima Presidenta.

El perdón a quien le dé la gana al presidente de la República, lo podrá otorgar en el momento que le dé la gana. Ese “perdón” sería para el expresidente su familia o exfuncionarios de la 4T. Sobre todo, en asuntos políticos.

La insana y cochina política en México, hacen sospechar de todo. Lo peor del PRI, PAN y otros partidos, se refugiaron en Morena. Ahí es donde se van los “experimentados” ladrones y bribones para seguir saquean al país.

López Portillo, comentó en su segundo informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1978, “Lo peor que le puede ocurrir a México, es convertirse en un país de cínicos”.

El destino nos alcanzó y hoy vivimos un país de cínicos.

PODEROSOS CABALLEROS

AFORES, FESTIN EN LA MESA

Si no se tocan las pensiones, entonces ¿para qué el gobierno de López Obrador, quiere meter la mano? Las mentiras son el factor clave del gobierno de la Cuarta Transformación. Es tentador el jinetear 6 billones de pesos, que son el ahorro de los trabajadores. Si no quieren meter la mano entonces por que se desvive Ignacio Mier, líder de los morenistas en San Lázaro ordenó la aprobación de la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar” y se aprobó ayer al medio día. ¡Ya basta de mentiras! ¡Con el dinero de los trabajadores no se metan!

EAGLERISE-COAHUILA

La compañía china Eaglerise NET Electric, liderado por Lianbin Lu, invertirá en Ramos Arizpe 3 mil 200 millones de pesos y generará 700 empleos directos especializados. E gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, acumula en unos cuantos meses de su gobierno, 40 mil millones de pesos de inversiones. Eaglerise NET Electric, se dedica a la ingeniería automotriz eléctrica y es considerada como la empresa número 14 que se instala en Coahuila en lo que va de su administración, y representa una erogación de aproximadamente 3 mil 230 millones de pesos.

AEROMÉXICO

Bajo el liderazgo de Andrés Conessa, Grupo Aeroméxico tiene planes de abrir 14 nuevas rutas durante el primer semestre del año, priorizando la conexión entre México y EU responder a la creciente demanda de nearshoring. Entre estas rutas se destaca el vuelo entre Detroit, Michigan, y Querétaro.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BBVA

La Fundación BBVA México, banco que en México preside Jaime Serra Puche, otorgará 12,500 nuevas becas para estudiantes talentosos que ingresen a primero de secundaria en el sistema público durante el ciclo escolar 2024-2025. Esta iniciativa busca disminuir la deserción escolar y fomentar la movilidad social. La inversión de más de 265 millones de pesos y promueve la inclusión educativa y laboral de estudiantes con discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica.

