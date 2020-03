AMLO y Murat encabezan 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatao (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa encabezan en San Pablo Guelatao, el 214 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García.

En su discurso, el mandatario oaxaqueño, manifestó “en estos tiempos en donde enfrentamos la enfermedad es fundamental entender que la mexicanidad también significa unidad sobre todo y sobre todos”.

Murat Hinojosa le expresó al presidente su solidaridad en la lucha contra el coronavirus en el país, “aquí cerramos filas, aquí no le apostamos a la división; que aquí no sacamos raja política de la contingencia; que aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos que es la salud”.

“Aquí trabajamos en unidad; aquí sumamos, no restamos; aquí multiplicamos, no dividimos; aquí sabemos trabajar en unidad, por eso desde aquí aquellos que le apuestan a que la emergencia se convierta en crisis, zozobra o muerte les recordamos lo que alguna vez Juárez le escribió a Maximiliano cuando dijo “Hay una cosa que escapa a la perversidad y eso es el fallo tremendo de la historia que nos juzgara”.

Venceremos, porque hemos demostrado que a través de nuestra historia que sabemos ser solidarios; venceremos, porque siempre prevalece la corresponsabilidad.

Por eso una vez más ante esta pandemia saldremos adelante y cuando esto pase recordaremos que México es más grande que sus desafíos y una vez más voltearemos y estaremos alerta, porque esto siempre continuarán, expresó, el gobernador.

