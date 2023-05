AMLO va por compra de Banamex; “nosotros necesitamos un banco”, dice (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de mayo. Después de que Citigroup informara que abandonó la venta directa de Banamex a Grupo México y lo colocará en la Bolsa para la compra de acciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó sus intenciones por adquirir la institución bancaria a través de una asociación público-privada.

Detalló que la negociación entre Grupo México y Citigroup se cayó debido a que la empresa de Germán Larrea pidió exceso de garantías, por lo que terminaron por desistir de la venta directa al empresario mexicano.

López Obrador se enteró de la situación de Banamex desde este martes, según expresó en su conferencia de prensa mañanera, y no descartó la posibilidad por la fortaleza de las finanzas públicas del país.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías y yo sí sostengo que, si no se compra el banco, porque ya lleva como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El primer mandatario indicó que se necesita un banco, con participación mayoritaria por parte del Estado, por lo que su administración podría disponer de hasta 3 mil millones de dólares para la adquisición de Banamex.

“Hablaban de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil de impuestos para la Hacienda Pública, una sociedad pública privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y dos mil que se vendan las acciones a mexicanos que quieran”, expresó.