AMLO sigue ignorando a los niños con cáncer; aquí comunicado de los padres (20:33 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero.

C O M U N I C A D O

U R G E N T E

CIUDAD DE MEXICO A JUEVES 17 DE FEBRERO DEL 2022

A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales.

A la Sociedad Civil en General a todas las Personas de Buena Voluntad.

En virtud de las desafortunadas declaraciones vertidas el día de hoy por el Presidente Andrés Manuel durante su conferencia habitual, y en la cual nuevamente arremete contras madres y padres de familia de niñas y niños con cáncer, diciendo que somos un movimiento social auspiciado por la iniciativa privada, y que las protestas por el desabasto han sido en contra de este régimen, le aclaramos al Señor Presidente lo siguiente:

UNO: El desabasto de medicamentos es una realidad provocada por la negligencia e irresponsabilidad de muchos de sus funcionarios públicos que le ha costado la vida a más de 3 mil niñas y niños. LAS VICTIMAS SON NEUSTROS NIÑAS Y NIÑOS. NO USTED.

DOS: Nuestra lucha no es contra ningún gobierno y menos contra algún servidor público, nuestra lucha es por la vida de nuestros hijos, y por el acceso en tiempo y forma a las quimioterapias y medicamentos para nuestras “Niñas y Niños Con Cáncer”, lo que se traduce en la exigencia de un derecho humano fundamental como es el “Derecho a la Salud” consagrado en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRES: No tenemos ningún vínculo con la iniciativa privada farmacéutica de este país o con algún medio de comunicación (latinus) como lo ha señalado Usted dolosamente.

CUATRO: Que las difamaciones y calumnias de las cuales hemos sido objeto las medres y padres de familia de niños con cáncer por parte de altos funcionarios de su gobierno y de Usted mismo, han desembocado en un linchamiento público, en amenazas de muerte para nuestras familias, por lo que haciendo uso y ejercicio del Derecho de Petición le exigimos que cesen la persecución, las calumnias y mentiras que sistemáticamente ha vertido en nuestra contra cada vez que alzamos de alguna forma la voz debido al desabasto.

QUINTO. Por todo ello acudiremos ante los Tribunales competentes para demandar por Responsabilidad Moral a Usted y a los demás funcionarios públicos y exigir la reparación del daño que nos ha provocado.

Por ultimo queremos denunciar el desbasto de los siguientes medicamentos: Imatinip, 6-Marcaptopurina y Ciclosporina en el Hospital Infantil Federico Gómez y así también denunciamos el desabasto que existe en los más de 15 hospitales del país donde se atienden niñas y niños con cáncer.

A T E N T A M E N T A

MAMÁS Y PAPÁS DE NIÑOS CON CANCER DE DIVERSOS HOSPITALES DEL PAIS. MOVIMIENTO POR LA SALUD Y LA INTEGRIDAD SOCIAL A.C. MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SALUD PAPÁS DE NIÑOS CON CANCER. A.C. FUNDACIÓN NICOATOLE. A.C. ES POR TU AMOR A.C.

