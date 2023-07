AMLO señala a un ciudadano como el eje del mal (21:08 h)

Ciudad de México, 1 de julio. Esta tarde en el zócalo capitalino y ante miles de acarreados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como al principal instigador en contra de su gobierno al empresario Claudio X González.

Durante su discurso atacó a la oposición en la celebración del 5° aniversario de su victoria en 2018 donde dijo que sus adversarios quieren volver al “antiguo régimen de corrupción”.

“Como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos y no sólo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios, de manera descarada y hasta ridícula”, señaló.

Acompañado de integrantes de su gabinete, el primer mandatario declaró que la oposición se ha constituido en un supremo poder conservador, encabezado por el empresario Claudio X González.

“Ahora, se han constituido en una especie de supremo poder conservador, el gerente de este grupo peculiar es Claudio X. González, hijo, a él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen, y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos”, dijo.

“Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, como paradoja, eso mismo los obnubila, les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano exigió al bloque opositor que ofrezcan disculpas “por todas sus fechorías”, y pidió que se comprometan “a cambiar”.

“No es sentencia, ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y no aprenden a respetar y amar a sus semejantes, no llegarán lejos si no comprenden e interlizan que el dinero y lo material es efímero de la felicidad, está asociada a la bondad y fraternidad”, enfatizó.

“Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con tramas y el uso de la fuerza y el dinero, pero eso ya no funciona, tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar”, declaró.

El Arsenal

