AMLO se retracta de crítica a Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Me dio mucho gusto lo de su carta’ (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece su conferencia mañanera este miércoles 1 de febrero de 2023 acompañado de Elizabeth García Vilchis, la encargada del informe sobre el ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

Conferencia mañanera de AMLO de este 1 de febrero

A continuación te compartimos los puntos más importantes del mensaje de este miércoles.

AMLO se retracta de crítica a Cuauhtémoc Cárdenas: ‘Me dio mucho gusto lo de su carta’

López Obrador se retractó sobre la crítica que hizo este martes a Cuauhtémoc Cárdenas por su adhesión al Colectivo por México, al que considera “una especie de ala moderada del bloque conservador”. Esto luego de que el político señalara en una carta que ya no forma parte del proyecto.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, eso yo no sabía pero él ya había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando entonces cuando me pregunta yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado”, dijo.

de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores”, aclaró este miércoles después de haber afirmado que Cárdenas era su “ “Es queque en realidad son conservadores”, aclaró este miércoles después de haber afirmado que Cárdenas era su “ adversario político ”.

AMLO critica tráfico de droga que Policía Federal permitía en el AICM

El presidente López Obrador reprochó esta mañana sobre la categoría 1 asignada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) durante el sexenio de Felipe Calderón luego de que se revelara en el juicio contra Genaro García Luna que tanto autoridades como narcotraficantes usaban las instalaciones para el trasiego de droga y dinero.

“Ayer un simpatizante del conservadurismo decía, llevamos año y medio sin categoría 1, esta empresa que califica, es como la OEA, muchas otras, dice, Felipe Calderón lo resolvió en 40 días y todo el tiempo era categoría 1, de calidad, todo esto lo digo como para que no estemos creyendo que son infalibles estas organizaciones”, comentó en relación a la degradación de categoría que obtuvo el aeropuerto durante su gobierno.

Conferencias mañanera en la semana del 30 de enero al 3 de febrero

El mandatario federal ha hablado esta semana sobre personajes de la política nacional, como Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, Genaro García Luna y Cuauhtémoc Cárdenas.

¿Convencerá a Monreal? Analizan usar ‘encuestas espejo’ para elegir a corcholata presidencial

López Obrador calificó a la ‘nueva’ asociación ‘Colectivo por México’ como una especie de “ala moderada del bloque conservador” y afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas sí es su adversario político.

AMLO vs Cárdenas: ‘sí es mi adversario’

Sobre este último, refirió que Cárdenas sí es su adversario político luego de que se informara que forma parte de la asociación ‘Colectivo por México’, o ‘Mexicolectivo’.

Este nuevo grupo es integrado por más de 300 priistas, panistas, empresarios y líderes de opinión, entre ellos Francisco Labastida, Beatriz Pagés, Enrique Krauze, José Narro Robles y otras personas. Sin embargo, Cárdenas aclaró después que él no pertenece al colectivo, pues “a partir de consideraciones de carácter político” se desvinculó del movimiento.

Y el superpeso…

El peso mexicano cerró enero con su mejor desempeño mensual desde diciembre de 2021; el tipo de cambio se ubicó en los 18.83 pesos por dólar al final del martes, que también fue el cierre del primer mes del 2023.

PIB de México crece en 2022

En la agenda nacional, el Inegi dio a conocer el 31 de enero pasado que la economía mexicana registró un crecimiento del 3 por ciento a tasa anual en 2022, con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con los datos de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral.

El crecimiento del PIB trimestral sería de 0.4 por ciento en términos reales.

El presidente había hablado antes sobre que durante su gobierno esperaba un crecimiento económico de 4 por ciento.

En 2019, el PIB de México creció en promedio 2.4 por ciento; en 2020, año en que inició la pandemia de COVID-19 que trajo consigo el paro de actividades, la economía mexicana se desplomó 8.5 por ciento; y en 2021 llegó el rebote con un crecimiento del 5 por ciento.

El Financiero

Compartir