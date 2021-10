AMLO se pone en oferta: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. ¡Ándale! AMLO puso en oferta su salida de la presidencia de la República: si en la consulta para la Revocación de Mandato, a celebrarse el 27 de marzo del 2022, la mayoría pide que se vaya, se irá, sin importar que la participación no alcance el 40 por ciento del padrón que se requiere para que los resultados sean vinculatorios.

Lo dijo en la mañanera de ayer:

“Si la gente dice: no queremos que continúe el presidente, me voy sin ningún problema; es más, aunque no se llegue al 40 por ciento…

“…Pero si se tiene el 30 y la mayoría, 51 por ciento, dice ‘cambio’, y el 49 dice ‘se queda’, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política”.

El presidente esta convencido de que, aun así, la oposición llamará a no participar en la consulta.

“¿Cuál es el paso siguiente? decir ‘no participamos y llamamos a no votar, que nadie participe’, porque creen que los ciudadanos son borregos y van a decir meee…”, berreó.

Pero la oferta es demasiado atractiva como para que la oposición no acepte. El terreno está abonado para una derrota del presidente, a juzgar por los resultados en los rubros de economía, salud y seguridad.

Si medimos el -0.1 por ciento de crecimiento económico el primer año de la 4T; y el – 8.2 por ciento en el 2020, el año de la pandemia, por mucho que en el 2021 crezcamos 6.2 por ciento, el balance es negativo.

Datos del INEGI revelan que en el 2020 se cometieron en México 36,579 homicidios. Si lo dividimos entre los 365 días del año, nos da un promedio de 100 asesinatos al día.

La salud no va mejor. Cito textual datos del Coneval en lo que va del gobierno López Obrador:

El porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud aumentó 12 puntos porcentuales, al pasar de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020. En números: 15.6 millones de personas están en esa situación.

Peor: al gobierno de “primero los pobres” le aumentó la miseria. El Coneval cifró en 3.8 millones de nuevos pobres, según el propio Coneval.

No son “otro datos”. Las cifras son oficiales. Si con el país como está ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD participan en la consulta, entonces no merecen gobernar.

***

La imagen del día de ayer en Chilpancingo no fue la toma de protesta de la primera gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, sino el abrazo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

Los dos son morenistas. Los dos han tenido desencuentros de larga data; se han grillado mutuamente y traen la misma agenda: ser candidatos presidenciales en el 2024.

Ella es la jefa de gobierno de la CDMX; él coordina la bancada guinda en la Cámara alta. Son lo que los franceses llamarían freres enemies (algo así como enemigos cercanos).

El Abrazo de Chilpancingo, que el buen Joaquín López Dóriga comparó con el de Acatempan, ocurrió gracias a los buenos oficios del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero y su tutor político.

Después del abrazo hubo un breve intercambio de palabras y una promesa de Ricardo a Claudia: te busco.

El Abrazo de Acatempan fue entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Se produjo el 10 de febrero de 1821. Derivó en un pacto entre los dos militares que permitió la consumación de la Independencia.

¿En su versión 2021 derivará en otro pacto de no agresión entre los dos aspirantes a la candidatura presidencial? Es pregunta.

Por lo pronto, Monreal declaró que no le pesa que el presidente le haya levantado la mano a Claudia Sheinbaum. “Estaré en la boleta. Tengo respeto por la Jefa de Gobierno. Seguramente estaremos juntos en la final. La voy respetar siempre”, declaró a los reporteros locales.

Eso no le impidió criticar el método de las encuestas que AMLO y Claudia consideran el más conveniente para elegir al candidato presidencial.

Dijo: “La falta de transparencia, la falta de información sobre el método desgastó las encuestas. Es conveniente buscar métodos más democráticos en Morena. ¿Cuáles? Elección interna, elecciones primarias, elecciones con consulta a la base, elecciones abiertas donde la ciudadanía opine”, puntualizó.

***

Nos llegó un SOS de integrantes de la Cooperativa Cruz Azul, que dicen luchar contra la “privatización de la empresa.”

Se quejan de que el Poder Judicial les negó una petición de amparo que busca, dicen, combatir la ilegalidad de un fallo que reconoce a José Antonio Marín y Víctor Velázquez como “legítimos presidentes de la Empresa.”

Reclaman a la SCJN que se revise el fallo. En representación de 504 socios cooperativistas firman el SOS Federico Sarabia y Alberto López.

FIN.

