AMLO se lanza contra Poder Judicial tras fallo a favor de Emilio Lozoya sobre residencia (14:30 h)

En la conferencia matutina celebrada en Oaxaca, López Obrador detalló que los jueces utilizan “pretextos legaloides” debido a que no entienden lo que es la justicia.

“De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia”, subrayó.

“Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, ‘faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10, sino a las 12, no fue el jueves, sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder’ o cosas por el estilo. Estamos enfrentando diario todo esto, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, (que) está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla”, enfatizó.

Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que la FGR se equivocó al solicitar el cambio de dueño de la residencia, pues lo hizo con un recurso legal que no estaba vigente cuando ocurrieron los presuntos hechos delictivos.

La Fiscalía sostenía que Lozoya Austin adquirió la casa con los supuestos sobornos que recibió para la compra de la planta de Agronitrogenados.

El mandatario mexicano dejó en claro que todavía no hay un acuerdo reparatorio con el exdirector de Pemex, quien apuntó que debe devolver 100 millones de dólares y no 20, como su defensa pretende.

“No hay todavía un acuerdo, nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, que devuelva los sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo y hay diferencias en cuanto al monto”, indicó.

Ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares, devolver y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por esos términos no se ha concedido la libertad condicionada porque no hay ese arreglo”, externó.

López Obrador insistió en que se debe realizar una reforma al Poder Judicial, para que jueces magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo de México de manera democrática.

Estamos enfrentando diario todo esto, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones pero son eso, excepciones, no es la regla. “¿Cómo renovamos el Poder Judicial? Con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, magistrados, a los ministros”, argumentó.

Información de: López-Dóriga Digital