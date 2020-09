AMLO se hace propaganda y regaña al Poder Judicial (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el informe que este sábado se ofreció sobre la situación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a seis años de distancia, para presumir el respaldo que su gobierno mantiene, dijo, con una aprobación del 70% en las encuestas; pero también lanzó señalamientos en contra del Poder Judicial, pues aunque el martes aseguró en su conferencia mañanera que habría un informe al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia, a través del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Esto no ocurrió.

El presidente recriminó la responsabilidad que han tenido jueces y magistrados en la liberación de presuntos responsables, y como un ejemplo de estos actos de corrupción hizo referencia, sin mencionar el nombre, de José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, uno de los líderes de Guerreros Unidos involucrado en la desaparición de los normalistas en Iguala.

Sí se requiere que los jueces ayuden para avanzar del Poder Judicial, porque ahí hay mucho problema, por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables, que no se integró bien el expediente, que no se puso la hora exacta, que no está bien el domicilio, que se llama Juan Ramón, no Ramón, y con todos esos pretextos, excusas, libertad a los responsables, cuando en el fondo lo que está de por medio es el soborno, el dinero, la corrupción”. Y señaló que como en el resto de los poderes de la Unión, en el Judicial había “muchos vicios y corrupción que ha quedado demostrada”.