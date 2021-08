AMLO revienta contra Gerardo Esquivel por contradecirlo; “ya se volvió ultra tecnócrata” (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “ultra tecnócrata” y “cuadrado” a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, quien señaló que no se puede pagar deuda por anticipado con un crédito que otorgará a México el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 12 mil millones de dólares.

“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió ultra tecnócrata diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados”, aseveró.

Indicó que harán el planteamiento, a través de la Secretaría de Hacienda, para que el crédito del FMI se utilice para el pago de deuda.

Que se utilice ese dinero para pagar deuda, se hará el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo. AMLO Presidente de México

Crítico que los economistas protegen a grupos financieros y no al pueblo.

“Estos economistas están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, en este caso a proteger a financieros, no les enseñan a proteger al pueblo, no sabe del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan, esa asignatura, no les enseñan sobre la importancia de la economía moral, no se les enseña que debe haber progreso pero con justicia, no les enseñan que lo más importante es que haya empleo y que haya bienestar”, afirmó.

López Obrador aseveró que en lo que va de su gobierno se han incrementado las reservas del Banco de México en 20 mil millones de pesos.

“¿Cuánto ha sido el incremento de las reservas desde que estamos en el gobierno?, 20 mil millones de dólares de las divisas que entran al país, 20 mil millones de dólares, si llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México y resulta que esos 12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1 por ciento por el manejo de ese dinero y el gobierno de México, hacienda pública tiene tiene que pagar intereses por su deuda de 4 por ciento, porque no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses”, planteó.

Información de:https://www.reporteindigo.com/

