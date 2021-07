AMLO revela que su hijo Jesús Ernesto tuvo COVID-19 (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes 27 de julio de 2021 que su hijo menor, Jesús Ernesto, padeció COVID-19 y que gracias a que él y su esposa Beatriz están vacunados no se contagiaron.

“Voy a dar un dato, se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá”, señaló en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.