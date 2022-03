AMLO recula, se irá desde Palacio a nueva terminal (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reculó de su idea de dormir en el hotel que estará en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y aseguró que viajará el lunes desde Palacio Nacional hacia ese punto para demostrar que sí se puede llegar en 40 minutos.

“Ya no me voy a ir a dormir allá, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado.

Es un procedimiento y no quiero verme influyente; además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, 40 minutos.

“Me voy a ir a las 4:00 de la mañana… no, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá. Allá nos vamos a ver a las 7:00 , va haber la conferencia», manifestó.

Sin embargo, en una revisión en la línea de atención al cliente de la cadena Holiday Inn –encargada de operar el hotel– los dos días anteriores, el personal informó que no se pueden hacer reservaciones en ese punto debido a que “no se encuentra aún en su sistema y todavía no se puede reservar”.

“UN DESPROPÓSITO”

Inaugurar «una ampliación» de la base aérea militar de Santa sin las condiciones de transporte terrestre y sin aerolíneas interesadas en volar desde ahí es un despropósito, afirmó el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN),Marko Cortés.

Tachó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de ser un aeropuerto “patito” como lo ha sido también el gobierno de Morena, pues tendrá sólo 14 posiciones para los aviones en lugar de las 120 que iba a tener el proyecto cancelado en Texcoco.

“Y por si fuera poco”, continuó, “los costos de Santa Lucía se dispararon aún cuando el Presidente dijo que la construcción tendría un costo total de 75 mil millones de pesos, lo cual no resultó cierto, porque hasta ahorita se han gastado al menos 115 mil millones, 50% más de lo que ellos habían estimado», dijo.

24 Horas

Compartir