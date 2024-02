AMLO recomienda a su hermano Pío López Obrador no presentar denuncias contra Loret de Mola porque “es perder el tiempo” (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a su hermano Pío López Obrador, quien demandó por difamación al periodista Carlos Loret de Mola, que eso no sirve de nada porque no se puede denunciar a “un mafioso” que está protegido por un Poder Judicial que forma parte de la misma mafia.

Al término de su conferencia de prensa, el Mandatario aseguro que eso es perder el tiempo, “yo por eso no presento ninguna denuncia”.

“Loret de Mola es de los periodistas más corruptos, hace montajes pero era amigo de García luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, mingitorios del Poder Judicial que están completamente corrompido. Es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre”, expresó el Presidente.

El Mandatario dijo que desde hace más de nueve años que no ve a su hermano y no le va dar consejos.

“Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad. Nada más”, dijo.

El presidente López Obrador descartó que el Poder judicial falle en favor de su hermano.

“Para que se mete y eso de que le va a dar 200 millones (de pesos) pues no le va a dar nada. Ya desde ahora lo puedo adelantar si no quiso Loret que cambiáramos todos los bienes que tenemos intercambiamos me iba dar mucha tristeza dejar la quinta de Palenque porque es una herencia familiar, pero me iba yo a rayar porque me iba a quedar con una mansión que tiene en Valle de Bravo con lago artificial y una grandes residencias”.

Señaló que su hermano está en su derecho de hacer lo que quiera, pero en su opinión, “contra esos corruptos no se puede; además, ni hacerles el juego, porque se sienten perseguidos, me echan la culpa a mí. ¡Qué me va importar a mi Loret de Mola!.. Es un paladín de la libertad, Loret de Mola”, criticó.

El Universal

