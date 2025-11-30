AMLO reaparece y presenta oficialmente “Grandeza”, su nuevo libro a un año de dejar la presidencia (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció el domingo 30 de noviembre para presentar su nuevo libro titulado Grandeza, el cual fue dado a conocer a través de un video publicado en su canal oficial de YouTube.

La presentación se realizó mediante una transmisión en vivo que inició en punto de las 09:00 horas, en la que el exmandatario compartió detalles sobre esta nueva obra.

“Grandeza” busca reivindicar a los pueblos originarios, según AMLO

En la descripción del video, López Obrador dirigió un mensaje a sus seguidores y simpatizantes, en el que expresó:

“Amigas y amigos: Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”.

AMLO revela que vive en su casa de Palenque tras dejar la Presidencia

En el video, el expresidente aseguró que desde el 1 de octubre de 2024, luego de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, se trasladó a su casa ubicada en la comunidad de Palenque, Chiapas, conocida como “La Chingada”, una propiedad de aproximadamente una hectárea -entre 12 mil y 13 mil metros cuadrados- que le fue heredada por sus padres. Ahí, dijo, se retiró de la política activa.

“Estoy jubilado”: AMLO confirma su retiro definitivo de la política

Añadió que su retiro no es una simulación, sino una jubilación definitiva tras casi 50 años de actividad política ininterrumpida. Afirmó que cortó de tajo toda su vida pública y política, y que actualmente se mantiene al margen de cualquier participación en asuntos públicos.

El exmandatario también habló de su paso por el Gobierno de México, al reconocer los logros alcanzados durante su sexenio. Aseguró que cerró ese ciclo “muy feliz”, al considerar que el ideal que impulsó se convirtió en realidad durante su administración. Señaló que esta fue una de las razones por las cuales tomó la decisión de retirarse, al afirmar que no se considera indispensable.

Añadió que en México y dentro del movimiento de la Cuarta Transformación hay democracia, y aseguró que tuvo la enorme dicha de que quien lo sustituyó en la Presidencia de la República fuera “una mujer excepcional”, quien, dijo, continuará con el proceso de transformación del país.

AMLO ahora se dedicará a escribir y desarrollar el “humanismo mexicano”

Andrés Manuel también aseguró que, en esta nueva etapa de su vida, se dedicará a hacer teoría y a escribir, al considerar que “la política es pensamiento y es acción”.

Explicó que, tras la praxis, ahora se enfocará en fundamentar lo que realizó durante su gobierno de México, a pesar del neoliberalismo, al que identificó como contrario a su administración y al movimiento que decidió llamar “humanismo mexicano”.

“Grandeza” y “Gloria”: los dos pilares de su proyecto editorial

Detalló que este concepto se sustenta en dos pilares: el primero es la grandeza cultural de México, tema que decidió trabajar durante su retiro, ya que considera que la historia oficial ha sido “falsa y simulada”, razón por la que su libro lleva por nombre Grandeza.

El segundo pilar, señaló, es la fecunda historia política del país, tema central de su siguiente obra, la cual llevará por título Gloria y que, de acuerdo con lo dicho, será presentada en 2026.

El libro “Grandeza” llegará a librerías con Editorial Planeta

Asimismo, informó que Grandeza, publicado por Editorial Planeta, llegará a librerías y es resultado de un trabajo de investigación que le llevó más de un año y un mes de elaboración.

