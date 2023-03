AMLO quiere pasar la culpa; amenaza a EU con entrometerse en las elecciones (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. uiereEstados Unidos, 17 de marzo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que la falta de “abrazos y abrazos” es el culpable de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, el último de una serie de comentarios sobre el tema del presidente mexicano, quien ha tratado de descartar el papel que desempeñan los cárteles asesinos de la droga en el envío de la droga mortal a los Estados Unidos.

El controvertido líder mexicano dijo a los periodistas que la crisis del fentanilo en Estados Unidos fue causada por “la falta de abrazos, de abrazos”.

“Hay mucha desintegración de las familias. Hay mucho individualismo. Hay una falta de amor, de hermandad, de abrazos y abrazos”, dijo López Obrador, según The Associated Press. “Es por eso que [los funcionarios estadounidenses] deberían dedicar fondos para abordar las causas”.

Los comentarios fueron el último esfuerzo del presidente para desviar el renovado escrutinio en los Estados Unidos sobre el papel de los cárteles mexicanos de la droga en traer fentanilo, que es 50-100 veces más potente que la morfina y puede ser letal en pequeñas dosis, a los Estados Unidos.

La droga se fabrica principalmente en México utilizando precursores chinos y luego se introduce de contrabando a través de la frontera terrestre, principalmente en los puertos de entrada, pero también entre puertos.

La DEA dijo en diciembre que “la mayor parte del fentanilo traficado por los cárteles de Sinaloa y CJNG se produce en masa en fábricas secretas en México con productos químicos procedentes en gran parte de China”.

Hubo 14,000 libras de la droga incautadas el año fiscal pasado en la frontera sur y más de 11,000 libras este año fiscal hasta ahora. Hubo más de 70,000 muertes registradas debido al fentanilo en los Estados Unidos en 2021, según el Instituto Nacional de Salud.

El fiscal general Merrick Garland dijo recientemente a los legisladores que México estaba ayudando a Estados Unidos con el tema del fentanilo, pero que aún podría estar haciendo más. También dijo que la epidemia está siendo “desatada a propósito” por México.

Desde entonces, varios legisladores han pedido que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas extranjeras, y algunos han planteado la posibilidad de una acción militar para eliminar los laboratorios de drogas en México.

“Vamos a desatar la furia y el poder de Estados Unidos contra estos cárteles”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, a principios de este mes. “Vamos a destruir su modelo de negocio y su estilo de vida porque nuestra seguridad nacional y la seguridad de Estados Unidos en su conjunto dependen de que tomemos medidas decisivas”.

Esas llamadas llevaron a López Obrador a afirmar falsamente que México no produce fentanilo.

“Aquí no producimos fentanilo, y no tenemos consumo de fentanilo”, dijo López Obrador. “¿Por qué ellos [Estados Unidos] no se ocupan de su problema de decadencia social?”

También amenazó con entrometerse en las elecciones estadounidenses lanzando una “campaña de información” contra los republicanos.

“Y si no cambian su actitud y piensan que van a usar a México para sus fines propagandísticos, electorales y políticos, vamos a pedirles que no voten por ese partido, porque es intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, dijo López Obrador, y luego agregó que México estaría insistiendo en que “ni un voto” vaya a los republicanos de mexicanos e hispanos.

Esta semana, también pidió una prohibición en ambos países del uso de fentanilo en medicina, aunque no hay indicios de que el uso de fentanilo en los hospitales esté relacionado con la crisis más amplia en curso. La mayor parte del fentanilo disponible ilegalmente se consume a través de píldoras falsas que se parecen a otras drogas y medicamentos.

