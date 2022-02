AMLO quiere hablar con Biden sobre presunta campaña en su contra financiada por EU (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, si es necesario, pedirá a Joe Biden que aclare por qué el gobierno de Estados Unidos supuestamente entrega dinero a organizaciones que realizan campañas de desprestigió en contra de su administración.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario insistió en que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y pidió que se respete la soberanía nacional.

“Hay otro asunto que si es necesario lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones como la de Claudio X. González y otras”, señaló AMLO.

El titular del Ejecutivo acusó que estas prácticas son “injerencistas” y dijo que ningún gobierno extranjero deber intervenir en asuntos público de la Nación.

“Es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano. Además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”, recriminó el presidente.

Esta no es la primera vez que López Obrador acusa al gobierno de Estados Unidos de financiar a organismos que realizan a sus “opositores”.

En Mayo de 2021, el mandatario envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explicara el presunto financiamiento por parte de la Embajada estadounidense a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a opositores nuestros”, dijo AMLO al hacer referencia a la nota diplomática.

En documento subraya que “miembros de Mexicanos contra la Corrupción, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México”, y asegura que la entrega de dinero a esas organizaciones “va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propios de la relación entre el gobierno de la administración López Obrador con la administración del presidente Biden”.

