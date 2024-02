CPJ Américas @CPJAmericas

“Al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aun en el proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroef, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental.”