AMLO pide perdón a víctimas de la Línea 12 del Metro (08:35 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. A dos semanas del colapso en la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las familias de las 26 víctimas del accidente.

En la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que no se reunirá con los familiares de las víctimas sólo para tomarse una fotografía, y lamentó las circunstancias del incidente.

“Lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino como persona, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción”, expresó.

López Obrador señaló que no se puede ser ajeno al dolor y que su gobierno no dará la espalda a los familiares de las víctimas.

“Nada humano me es ajeno. Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón. No somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, (…) no le damos la espalda al dolor”, indicó.

El Presidente afirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atiende directamente a los familiares de las víctimas.

“La jefa de Gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas, lo que pasa que, como estamos en temporada electoral y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud muy irresponsable, zopiloteando”, aseveró.

Estoy aquí porque pertenezco al partido del humanismo y defiendo la causa de la justicia, por eso estoy aquí y ojalá nos humanicemos más”.

