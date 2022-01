AMLO pide no hacer ‘politiquería’ ni ‘juicios sumarios’ por asesinato de periodista Lourdes Maldonado (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió no hacer politiquería en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, luego de que se involucrara al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en el caso.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador señaló que autoridades federales realizarán una investigación a fondo del asesinato de Maldonado, ocurrida el pasado domingo en Tijuana, Baja California.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició, y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, autores intelectuales, materiales, pero ya estamos trabajando”, refirió.

Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería, es un asunto tan serio. Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no hay que adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”, puntualizó.