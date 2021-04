AMLO no se vacunará contra Covid-19 (08:35 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que sus médicos le indicaron que “no es indispensable” que se aplique la vacuna contra Covid-19, tras haber padecido la enfermedad en enero pasado. Así, dio reversa al anuncio de que esta semana se vacunaría, tal como lo informó el miércoles pasado.

“Consulté con dos médicos. Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable -por ahora- que me vacune”, señaló AMLO.

El presidente confirmó que será este martes cuando sus médicos lo informarán en la mañanera. “Le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo mañana, para que no vaya a prestarse a especulaciones. Ya saben cómo se las gastan los conservadores, corruptos. Entonces, que explique técnica y científicamente, porque es importante también saber qué pasa cuando a alguien le da Covid, cuándo se debe de vacunar, qué opiniones hay de esto, porque estamos en el terreno de lo inédito”, añadió el mandatario.

¿Cuándo se aplicará la vacuna contra Covid-19?

Finalmente, el presidente señaló que, contrario al diagnóstico de dos médicos, su médico le planteó que puede esperar. “Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho. No tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, concluyó.

El pasado miércoles el presidente señaló que se vacunaría contra el Covid-19 durante esta semana. En su momento señaló que no revelaría fecha ni lugar, para no hacer un “espectáculo”.

