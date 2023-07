“AMLO no pensaba enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora”: Xóchitl Gálvez (10:00 h)

Gálvez Ruiz recalcó que denunciará al presidente por violar el secreto fiscal luego de que diera a conocer datos de sus empresas el viernes.

“De ese tamaño es su miedo, están apanicados. Tiene miedo el presidente porque no pensaba en enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora, en el sentido de que me crezco al castigo, no me doblo, tengo experiencia, resultados, soy valiente”, expuso.