“AMLO no me regaló nada, al contrario me quedó a deber”, asegura Lilly Téllez (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. La senadora Lilly Téllez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le regaló nada, luego de haber obtenido un curul en la Cámara de Senadores en 2018 cuando formaba parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de sus redes sociales, la legisladora le respondió a la periodista Fernanda Tapia, quien dijo que Téllez era senadora “plurinominal”, término del que difirió la funcionaria sonorense.

“Fernanda Tapia no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos”, escribió Téllez.

Tomada de Facebook

Lilly Téllez se afiliará al PAN

El día de ayer y después de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, destapara a Lilly Téllez como una aspirante más a la Presidencia de la República, la legisladora anunció que se afiliará a este instituto político.

En un comunicado, Cortés aseguró que el PAN es la alternativa política para quienes luchan por las mejores causas y aquí caben todos los que quieren un nuevo rumbo para México.

La senadora por el estado de Sonora destacó que desde que decidió incorporarse a la bancada del PAN en el Senado ha encontrado un amplio campo de acción y, sobre todo, una gran firmeza como oposición frente a la destrucción del gobierno morenista.

El Universal

Compartir