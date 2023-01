AMLO: no es posible reforma al Poder Judicial con nueva presidenta de SCJN (10:30 h)

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional sostuvo que “los ministros eligieron como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y acuerdo. Es un poder autónomo e independiente como nunca había existido” y recordó que desde el porfiriato hay sometimiento completo de la SCJN, “posteriormente lo mismo, y hasta ahora hay autonomía. Esto no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad”.

El mandatario sostuvo que con la presidenta de la corte habrá una relación respetuosa, “afortunadamente llevamos a cabo un programa de transformación, donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes”. Dijo que ayer habló con Piña, “me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. No estaba, pero cuando me informaron hablé con ella, felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia presidenta de la SCJN. Lo demás ella, ya sabe muy bien, además no tenemos porque pensar lo mismo”, representamos dos poderes autónomos.

Recordó que la ministra Piña votó en favor de que se quitaran los delitos fiscales como delito grave y con prisión preventiva, “también votaron para que no se aplicara el artículo 127 y nadie ganara más que el presidente de la República, hubo amparos, lo echaron para atrás y un ministro gana tres veces más que el Presidente”.

En cuanto a las reformas presidenciales, dijo que “ya no queda nada que temer en cuanto a que bloquee el poder judicial, si esa fuese su intención. No creo que estén bloqueando la transformación, no pasa nada, seguimos haciendo justicia”. Agregó que no hay problema con el poder judicial, es autónomo, como el legislativo y la fiscalía.

Aseveró que “nosotros no imponemos nada en la Corte, y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación de los poderes al ejecutivo, como era antes, durante décadas, el poder de los poderes era el Ejecutivo, el poder judicial y legislativo eran apéndices, estaban subordinados”.

Agregó que “desde la Presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó, por eso sí estamos en la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Me da gusto que esto suceda en México, porque es para bien, para que haya un auténtico estado de derecho, no como antes, que era de chueco”.

Confío en que “ojalá de manera independiente y autónoma se lleve a cabo una reforma en el poder judicial urge, por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando, todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública y que cada vez se respete más al pueblo, se atienda más al pueblo, que las instituciones no estén al servicio de minorías rapaces, de la corrupción, del dinero. Vamos avanzando”.

Acerca del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmin Esquivel dijo que lo debe resolver la instancia correspondiente, la UNAM y las instancias que se consideren. “Lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos, yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así no me gusta porque es politiquería, por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”.

Sostuvo que “ojalá los problemas de México fueran de plagio, los problemas del país son de robo. Los que dicen plagio se han quedado callados ante los robos y la corrupción, nada más que si no les parece algo y si se trata de perjudicarnos, inmediatamente se inclinan, no tienen escrúpulos morales. Son muy corruptos e hipócritas, vivimos en una democracia, somos libres”.

Ante la pregunta expresa de si el plagio no es corrupción, dijo que es deshonestidad, “los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o viven de ella, se les olvida todo. Es increíble el cinismo, el cretinismo, pero somos libres, lo más importante de todo es que hay un pueblo muy conciente, que es mucha pieza. Bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, no cambian, en nada, y sí hay honrosas excepciones, tan es así que no han podido con nosotros, y se desesperan”.