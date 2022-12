AMLO niega a dar derecho de réplica a Xóchitl Gálvez en la ‘mañanera’ (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 d diciembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó el derecho de replica solicitado por Xóchitl Gálvez Ruiz después de que AMLO mintiera y afirmara que la senadora panista amenazó con “quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano se justificó y no aceptó que mintió en la mañanera del 5 de diciembre y dijo que solo otorgará derecho de replica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, ella ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Si me obligaran a garantizar derecho de replica, lo voy a hacer; solo si la autoridad competente me lo exige, pero que haga su trámite”, sentenció.

¿Por qué Xóchitl Gálvez solicitó derecho de replica?

La senadora Xóchitl Gálvez solicitó formal y respetuosamente asistir a la conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales y las pensiones para adultos mayores.

