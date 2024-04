AMLO, los gringos y las cuentas por cobrar: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de abril. A los mexicanos nos encanta que el presidente López Obrador se envuelva en la bandera nacional y lance ataques frontales a Estados Unidos en respuesta a las críticas que le hacen medios, organizaciones y gobierno del Tío Sam.

Ocurrió esta semana luego del último Informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en el Mundo. México sale mal parado. “No ha habido cambios significativos”, dice el documento.

Habla también de graves problemas con la independencia en el Poder Judicial; hostigamiento a la prensa y restricciones a la libertad de expresión, y de impunidad para el crimen.

¿Alguna mentira? No. Pero el presidente utilizó la mañanera para despotricar contra los gringos. Les dijo metiches. Preguntó ¿Quien les autoriza a intervenir? Acusó: “están violando el derecho internacional.”

El berrinche de AMLO, quien ha negado una y otra vez la violencia que enluta al país, nos llevó a buscar al ex canciller Jorge Castañeda, para pedirle una reflexión.

El Güero, quien anda en Paris dando clases, es uno de los analistas más agudos de los temas internacionales.

Nos dijo:

“Es una cosa electorera y tonta. El Peje no entiende de que se trata. No se toma la molestia de informarse. Esto proviene de una Ley de 1976. El Congreso le puso al Ejecutivo la obligación de informar cada año sobre la situación de derechos humanos en el mundo.

“De los resultados depende el otorgamiento de fondos de asistencia, ayuda militar, policiaca, financiera, para tal o cual país.

“La lana es del contribuyente gringo. Esa es la parte que El Peje no entiende. Estados Unidos no está juzgando a los demás países. Está juzgando a quién le quiere regalar su dinero.

“Este criterio de derechos humanos se lo impuso el Congreso al Ejecutivo después de todas las chingaderas de Vietnam, de Kampuchea, de Laos, de África. La mejor forma de evitar, no el juicio, sino que te afecte, es ´ya no aceptes mi dinero”.

–¿Puede haber represalias? Reviramos.

–No, no. Lo que puede volverse interesante, aunque creo que todavía es prematuro afirmarlo, es qué si Joe Biden gana, y estoy convencido de que va a ganar, ya le va a valer madre todo el tema migratorio.

“Este es un tema exclusivamente electoral. Biden necesita desesperadamente al Peje hasta el dos de noviembre –fecha de las elecciones en Estados Unidos. El tres de noviembre ya le viene valiendo madre El Peje, Claudia o Xóchitl.

“Lo que sí creo es que las agencias -Defensa, la CIA, el Departamento de Estado—traen unas cuentas por cobrar con El Peje, con México, enormes.

“No las han podido cobrar hasta ahora porque Biden no los deja. Y es que el presidente de Estados Unidos quiere quedar bien con El Peje por el tema migratorio” , resumió.

México tiene mucho que perder si volviésemos a la época de los “vecinos distantes” que describió Alan Riding, un periodista británico, nacido en Brasil, quien vivió en México durante 13 años, donde fue corresponsal del Financial Times, y The New York Times.

En materia comercial los gringos tienen el arma de los aranceles. Donald Trump ya amenazó con usarla si México no enviaba a la frontera 25 mil soldados para controlar la migración.

En materia comercial pueden recurrir al embargo de las remesas, la principal fuente de divisas para nuestro país, o a una deportación masiva de mexicanos sin papeles.

No estoy diciendo que debemos arrodillarnos. Hay que responder cuando el reclamo sea justo. Pero en este caso, el informe no hace más que describir la dura realidad de los mexicanos.

Sabemos de encuestas que le dan hasta mil puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales. Es el negocio. Cada punto cuesta dinero.

Pero ayer nos llegó una que no se parece a las demás. Nos llamó la atención. Es de GEA-ISA .

Dice:

–La identificación de los ciudadanos con Morena ha perdido docepuntos; en marzo de 2023 en el

último año ubicándose en 37%. El PAN se ubica en segundo lugar con 20% y el PRI apenas alcanza 9%.

–Si hoy fueran las elecciones al Congreso, el 40% votaría por Morena, su punto más bajo en el último año y seis puntos menos que el mes pasado. El PAN registra 21%, su segundo punto más alto de los últimos cuatro años.

— Candidaturas a la presidencia. Claudia Sheinbaum ha perdido 4 puntos con respecto al inicio de las campañas en septiembre, pero aún se ubica a la cabeza con 49%.

Le sigue Xóchitl Gálvez con 34%, la misma intención de voto que en septiembre, pero cuatro más que en noviembre. Mientras, la candidatura de MC se queda en apenas 6%.

La aprobación de la labor que realiza el Presidente López Obrador sigue a la baja; desde su tercer mejor posición en 2023, ha perdido 12 puntos y se ubica en 50%. La desaprobación sigue al alza y se ubica en 45%, la cuarta posición más elevada del sexenio.

