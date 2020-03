AMLO llama a mexicanos a quedarse en casa para evitar contagios (08:55 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Ante la propagación del coronavirus en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ciudadanos y trabajadores del sector privado y público a quedarse en casa como medida de prevención.

“Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso”, expresó en un video difundido en sus redes esta noche. Además, exhortó a tener cuidado especial hacia los adultos mayores, pues está comprobado que son un sector de riesgo ante la enfermedad del COVID-19, dijo.

“Si no nos cuidamos, si no nos quedamos en casa, miren, puede pasar esto, se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales, aunque estamos preparados”, detalló al mostrar una gráfica con la curva de contagios.

Reiteró que en el gobierno ya tomaron medidas para que los servidores públicos no vayan a trabajar “que se queden en sus casas los servidores públicos que no son tan necesarios”, pero acotó que los dedicados a la salud y a la seguridad pública sí tendrán que trabajar pues su labor es esencial para la vida pública.

“Lo que ahora queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a que haya sana distancia e higiene”.

“Los trabajadores al servicio del Estado pueden quedarse en su casa, no ir a trabajar. Lo mismo estoy pidiendo para el sector privado, a las empresas, yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía; entonces, si la empresa que tienen no produce mercancías que son básicas para la población, como las tortillerías, tianguis o mercados…mantengamos este retiro que nos va a ayudar mucho”, recomendó.

La Razón

Compartir