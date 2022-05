AMLO lanza amenaza a Vitol: Se quedará sin operaciones en México si no aclara sobornos a Pemex (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con vetar a la comercializadora de energía Vitol del país si no se llega a un acuerdo y si no se aclara el caso sobre los sobornos que otorgó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas, ni del extranjero ni de México. Esa era la práctica, eso era Repsol, Odebrecht, OHL, todas venían aquí y podían hacer y deshacer, eso ya se terminó”, remarcó el mandatario.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer a finales del 2020 que la mayor comercializadora de energía a nivel mundial, la holandesa Vitol, sobornó a funcionarios de México, Brasil y Ecuador para afianzar la concesión de contratos con empresas energéticas estatales de esos países.

La compañía admitió su participación en casos de corrupción ante un Tribunal de Nueva York y se comprometió a pagar 164 millones de dólares para redimir su responsabilidad.

Ante esta situación, Pemex canceló tres contratos con la empresa y comenzó con negociaciones para llegar a un acuerdo.

Al ser cuestionado sobre el caso, López Obrador comentó que “vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo”.

“La instrucción que di fue que no aceptáramos nada hasta no saber quiénes habían recibido los sobornos, en tanto no queríamos tener relación con la empresa. Había quedado la sospecha de quién había recibido el soborno e íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya se está conociendo quién recibió estos sobornos”, adelantó.

Pemex informará la tarde de este martes sobre los avances en el caso pero se comprometió con las autoridades de Estados Unidos a no revelar el nombre de los involucrados.

El Financiero

Compartir