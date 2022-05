AMLO insiste en acusar de “traición a la patria” a legisladores de la oposición (14:30 h)

“Y la consejera jurídica (María Estela Ríos) me recomendaba que no contestáramos nada. No, no, no, sí quiero contestar. Claro, lo voy a fundamentar, empezando porque ese partido se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general Lázaro Cárdenas recuperara el petróleo que estaban en manos de extranjeros, y desde entonces actúan en defensa de empresas e intereses extranjeros”, declaró el presidente.