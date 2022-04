AMLO exhibe plano y factura de supuestas propiedades de Loret; el periodista acusa “venganza sin límites” (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este jueves la factura de un supuesto departamento que el periodista Carlos Loret de Mola supuestamente adquirió en 2019, además del plano de una supuesta propiedad que el columnista de EL UNIVERSAL tiene en Valle de Bravo.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que Loret de Mola pagó 24 millones de pesos por el departamento que supuestamente compró el periodista en 2019, en una sola exhibición.

“Hablaba yo que tenía inexplicablemente muchísimo dinero, una gran fortuna; ponía yo de ejemplo que tenía un terreno de ocho hectáreas en Valle de Bravo y me equivoqué, porque en efecto, no son ocho hectáreas, ocho es todo el terreno, pero se dividió.

“Él tiene nada más como tres hectáreas y media, como 35, 36 mil metros cuadrados, nada más que son como tres veces la quinta (que tiene) allá de Palenque, que tiene 12 mil metros nada más, este tiene 36 mil en Valle de Bravo y una casa, una mansión con una alberca que la casa esa de rentó José Ramón y su esposa y la alberca pues parece una bañera en comparación de la alberca de Loret de Mola”, expresó entre risas López Obrador, quien también exhibió un supuesto plano de la propiedad.

Tras ser mencionado en otra mañanera de López Obrador, el columnista de EL UNIVERSAL señaló una “persecución de un presidente contra un periodista”.

“La venganza de López Obrador contra mí escala cada día y no parece tener límites. Y todo, porque hemos documentado la corrupción en su gobierno y en su familia”, escribió Loret de Mola en redes sociales.

Es la persecución de un presidente contra un periodista. La venganza de @lopezobrador_ contra mí escala cada día y no parece tener límites. Y todo, porque hemos documentado la corrupción en su gobierno y en su familia. HOY EN LA NOCHE, en #Loret en @latinus_us, mi respuesta. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2022

De nueva cuenta, López Obrador pidió aclarar “la fortuna” que tiene Loret de Mola y si la obtuvo “con el noble oficio del periodismo”.

“Y no es nada personal, es nada más cero corrupción”, expresó el mandatario de México.

El supuesto departamento de Loret de Mola

El presidente López Obrador exhibió una factura de un presunta compra en 2019 de un departamento que hizo el periodista Carlos Loret de Mola por el que, afirmó, pagó 24 millones de pesos en una sola exhibición y donde el notario fue Ignacio Morales Lechuga, exprocuradurador general de la República.

Comparó que con lo que supuestamente pagó Carlos Loret de Mola, equivaldría a comprar toda una unidad habitacional del Infonavit.

“Lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo -porque aquí llega información- tengo una factura de un departamento que compró en el 2019 cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19, hace dos años, tres años? ¡24 millones de pesos!

“¿Cuánto vale un departamento en el Infonavit? 500 mil pesos, pues aquí estamos hablando de 48 (departamentos del Infonavit). O sea se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones y eso si tengo las pruebas para que no diga que no, esa sí me llegó”, aseveró el Presidente.

Al exhibir la supuesta factura, López Obrador indicó que Loret de Mola compró el departamento a la empresa Inmuebles Abel.



“Lo mejor es que dé a conocer lo que tiene y no es nada personal, es nada más cero corrupción y porque los servidores públicos, solo ellos tenemos, que bien que así sea, presentamos nuestros bienes, y ojalá y se trasparente todo, lo que tienen las grandes corporaciones, y más lo que está vinculado con lo público, porque ¿De dónde vienen los ingresos de periodistas así? En una buena cantidad, son de origen público.

“Pues transparentar todo y nada de corrupción, sea quien sea, porque eso es lo que nos va ayudar a sacar adelante al país, porque repito ese es el principal problema de México, la corrupción política”, dijo.

López Obrador compara la alberca en la casa que rentó José Ramón López Beltrán con una “bañera”

El presidente López Obrador aseguró que la alberca que tiene la casa que rentó su hijo mayor José Ramón López Beltrán y su esposa, en Houston, Texas, comparada con la que, afirmó, posee el periodista Carlos Loret de Mola en Valle de Bravo, Estado de México es “una bañera”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario afirmó que este terreno fue comprado a Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública (SEP) en el sexenio de Ernesto Zedillo.

López Obrador corrigió la información que este martes dio sobre un terreno en Valle de Bravo, en el que aseguró que poseía el periodista de ocho hectáreas, y este jueves precisó que es de tres hectáreas y media, casi 34 mil metros cuadrados.

“Ayer hablaba yo de un periodista famoso, Loret de Mola ¿Se acuerdan de aquellos de “Todos somos Loret”? Hablaba yo que tenía inexplicablemente muchísimo dinero, una gran fortuna; ponía yo de ejemplo que tenía un terreno de ocho hectáreas en Valle de Bravo y me equivoqué, porque en efecto, no son ocho hectáreas, ocho es todo el terreno, pero se dividió.

“Él tiene nada más como tres hectáreas y media, como 35, 36 mil metros cuadrados, nada más que son como tres veces la quinta (que tiene) allá de Palenque, que tiene 12 mil metros nada más, este tiene 36 mil en Valle de Bravo y una casa, una mansión con una alberca que la casa esa de rentó José Ramón y su esposa y la alberca pues parece una bañera en comparación de la alberca de Loret de Mola”, dijo riendo.

En Palacio Nacional, y al exhibir un mapa de la propiedad, el presidente López Obrador detalló que la superficie exacta es de 34 mil 516 metros cuadrados y que está dividido.

“Eran, porque todo esto es historia, del señor Limón que fue secretario de Educación, Miguel Limón, todo el terreno, él que era el que tenía las ocho hectáreas y él fue el que vendió el terreno y luego ya la reconstruyó la casa”, dijo.

