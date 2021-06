AMLO está molesto e indignado y arremete contra la clase media, quiere un México hegemónico: Fernando Belauzarán (21:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. El político Fernando Belaunzarán, aseguró que el crimen organizado se infiltró en las pasadas elecciones del 6 de junio, por lo que si bien a Morena no le fue mal, le fue muy distinto a como pensaba el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien está tan molesto e indignado, y por eso arremete contra la clase media, porque quiere un México hegemónico y lo que se mantuvo fue un México plural.

En entrevista en vivo con ADNSureste, lamentó que hayan muerto más de 90 políticos durante las campañas, de ellos, la mitad de candidatos, lo que la convirtió en una elección trágica, en donde los criminales decidieron quien estaba en la boleta y quien no.

“La fiesta del Pacífico ganó aunque perdió ciudades importantes, si ganó Morena pero ganó gracias a las zonas controladas por el crimen, ahí están las actas de Michoacán, controladas por el crimen organizado”.

Recordó que la responsabilidad de combatir al crimen organizado es de la federación, pero la apuesta del presidente para combatirlos era la Guardia Nacional, y solo militarizó al país, pero sin enfrentar a los delincuentes.

“Con Felipe Calderón hubo un protagonismo claro de las fuerzas armadas para combatir al crimen, con Enrique Peña Nieto, bajó la cruzada mediática, pero el que más militarizó fue López Obrador y quien protege a los ciudadanos, ellos están a la zozobra”, cuestionó.

“Ahora con este gobierno hay más de 10 millones de nuevos pobres, y si su estrategia era combatir al crimen y la violencia entonces no está funcionando”, afirmó el perredista.

Evidenció que en las zonas controladas por el crimen organizado Morena arrasó, lo que mostraba que al presidente le funcionó su frase de “abrazos y no balazos”, aunque no se aguantó decir que se habían portado muy bien, en una elección donde hubo más de 90 asesinados.

Ante el cuestionamiento de que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, es más morenista que el propio Mario Delgado, señaló que hay denuncias contra él por el fraude en el Infonavit tremendas, “pero tenemos a un gobierno que usa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT no solo para perseguir opositores, sino para extorsionarlos”.

“Con Alejandro no ha necesitado eso, él sabe que si se porta bien y se comporta como el más morenista pues ahí la lleva”, condenó.

Criticó que desde el gobierno federal, López Obrador esté confesando el uso de programas sociales a favor de su partido, “en buena medida es un PRI desinhibido, son todo lo que acusaban a la oposición pero ahora lo hacen peor, con cinismo y alevosía”.

“Usaron la vacunación y vacunaron primero a los servidores de la nación, se aprovecharon de los programas sociales con dinero en efectivo, y las mañaneras se convirtieron en mítines electorales, ni siquiera la veda electoral respetó”, añadió.

Dijo que ahora hay una polarización del país provocada por el presidente porque su proyecto es el poder, por eso aunque no le fue mal a Morena, se siente derrotado y así lo expresa.

“Y aunque amedrentan, a los tiranos hay que enfrentarlos, ya hemos luchado contra el hiperpresidencialismo, ahora cómo no vamos a enfrentarnos a estos que lo quieren rescatar”, sostuvo.

Afirmó que López Obrador quiere establecer la hegemonía de un país sobre todos, quiere echar abajo 30 años de reformas, que tienen sus contradicciones pero son el fruto de generaciones en su lucha por la democracia.

Fernando Belauzarán, advirtió que lo que quiere el presidente es regresar al México de un solo hombre, en donde solo acepta a sus incondicionales “y yo contra eso siempre me he rebelado, a mí nunca me ha gustado el autoritarismo”.

Manifestó que la corrupción está disfrazada, a pesar de que hoy se dan más contratos sin licitar que con Peña Nieto, lo que ha convertido a México en un paraíso de los moches.

“Él solo quiere demostrar que él bien es él y el mal los otros, él solo quiere que la gente se resigne con su pobreza y sean agradecidos con las migajas que les dan y que no ayudan a salir de pobre”, insistió.

“Quiere que su única verdad sea la que salga de sus manos, aunque no tenga nada que ver con la evidencia, vivimos en la absoluta contradicción entre lo que te dicen en el poder y la realidad, por eso sostengo que México tiene solución pero esta pasa por derrotar en las urnas a Morena”, precisó.

“El momento decisivo no era el 2021, es el 2024, pero no hay 2024 sin 2021 y al menos no podrán reformar la Constitución sin llegar a acuerdos, la duda es para qué está militarizando, porque ha dejado en claro que no es para combatir al crimen”.

Por esto, no descartó que Andrés Manuel esté instalando un régimen autoritario, ya que el Ejército tenga poder económico y político no es buena señal para la democracia.

“Él no tiene interés de entregar la banda presidencial, lo terrible va a ser seguir en este camino de degradación, porque nos mal gobiern, a es un despotismo ignorante, que toma decisiones que no son buenas para México”, finalizó.

Aquí la entrevista completa: https://youtu.be/WvuVTG1Caak

