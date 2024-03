AMLO es el responsable del ‘portazo’ de normalistas en Palacio, dice Xóchitl Gálvez (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Un dicho muy popular asegura que “en la guerra y en el amor todo se vale” y Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PRI, PAN PRD, lo sabe y lo pone en práctica tanto en sus eventos de campaña como en sus perfiles de redes sociales.

Xóchitl Gálvez se encuentra este miércoles en la Ciudad de México, hará un recorrido por la alcaldía más grande: Iztapalapa.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez este 7 de marzo en Iztapalapa?

Al respecto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en 2014, y de la manifestación del miércoles donde normalistas estrellaron una camioneta en una puerta en Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez señaló que AMLO no ha querido reconocer que no quiso recibir a los padres y señaló que lucró con el dolor de las familias.

“Que deje de buscar culpables el presidente: el único responsable de lo que pasó en Palacio Nacional es él con su soberbia de no recibir a los padres y a los abogados de los normalistas de Ayotzinapa”, apuntó este jueves la aspirante opositora.

La senadora con licencia señaló que el Gobierno de AMLO no ha logrado dar justicia a los normalistas desaparecidos y sus familias. Y señaló que les ha cerrado la puerta a ellos, pero también a las madres buscadoras, a las familias de niños con cáncer, a los maestros y a los médicos.

“El presidente se encerró en su Palacio. Él ya no ve, él ya no escucha, él ya no camina el pueblo y esas son las consecuencias de no escuchar”, apuntó.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre el derecho al aborto de las mujeres?

Gálvez Ruiz señaló que el acceso al aborto es un derecho y aseguró que no dará marcha atrás a ningún derecho.

“Desde mi punto de vista, no habrá paso atrás en ningún derecho obtenido por las mujeres. No estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto, estoy totalmente en contra”, puntualizó.

Recordó que ha dicho antes que las mujeres que sí dedican tener hijos, no estarán solas, pues consideró que hay casos de quienes deciden no ser madres pues no hay apoyos sociales y no hay estancias infantiles.

Si bien Xóchitl Gálvez se pronunció en favor del derecho de las mujeres al aborto, sí reconoció que este es un tema que debe ser discutido por legisladoras y legisladores de los diversos partidos políticos en el Congreso, cuando se llegue a esa discusión.

La ‘Xochineta’: Esto ha declarado la aspirante opositora en la primera semana de campañas

Hace un par de días, Xóchitl Gálvez se ‘subió al tren’ de las fallas en Facebook, Instagram, WhatsApp y Gmail con una publicación en referencia a su rival Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena y partidos aliados.

Un día después, Gálvez continuó con los reproches. Ayer su objetivo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprovechando que su campaña hizo escala en Tabasco, la candidata presidencial no perdió la oportunidad de comer pejelagarto.

“Seguimos trabajando aquí en Villahermosa, vamos para Cárdenas, pero ¿qué creen? Me acabo de echar un peje, así quedó, así va a quedar”, aseguró la candidata en un video en el que mostraba las sobras del platillo que acababa de degustar.

En ese sentido, la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, continuará con sus embates con el objetivo de atraer al electorado y remontar la desventaja que tiene en la encuesta sobre intención de voto.

¿Qué hace Xóchitl Gálvez hoy?

De acuerdo con el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, la agenda de la candidata presidencial para este jueves 7 de marzo tiene programados tres eventos, todos en la Ciudad de México.

El primer evento para este jueves iniciará en punto de las 10:00 de la mañana, cuando Gálvez encabece una conferencia de prensa desde su casa de campaña, ubicada en la colonia Anzures, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

A partir de las 11:30 horas se prevé que Xóchitl Gálvez esté al frente de una caminata por la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. La agenda establece que Gálvez comenzará con su recorrido en la estación del Metro Escuadrón 201, de la Línea 8, con rumbo a la Calle 6, en la colonia Granjas San Antonio.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, Xóchitl Gálvez participará en la Sesión Plenaria de Consejeros Consultivos de Citibanamex.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez ayer?

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, encabezó un mitin en Tabasco. (Cuartoscuro/Fotografía Cortesía)

De gira por Tabasco, la candidata presidencial de la oposición se enfocó en el tema de la inseguridad que se vive en esa entidad del sureste mexicano.

“Nuestra campaña se llama ‘Por un México sin miedo’. Vamos a ser muy concretos. Tabasco estaba mejor hace seis años, hace seis años no había fosas comunes, asesinados, no había destazados, no asesinaban a los jóvenes saliendo de las discotecas, como hemos visto ahora. Tabasco tenía pobreza, pero no tenía la violencia que hoy tiene”, acusó.

Además, Xóchitl Gálvez arremetió contra la Refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy weyes, no le entienden (…) ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Esa refinería iba a costar 160 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Sí vamos a investigar y vamos a auditar lo que pasó en esa refinería”, apuntó.

¿Qué propone Xóchitl Gálvez? Estas son sus propuestas para México

Apenas el pasado 4 de marzo, la candidata presidencial de la oposición dio a conocer una serie de iniciativas para mejorar el clima de violencia que se vive en México.

Las propuestas de Xochitl Gálvez en seguridad son:

Actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado: Ninguna cortesía al crimen organizado.

Recuperar el respeto por la vocación las Fuerzas Armadas: Retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales.

Nuevas policías con poder para vencer al crimen.

Un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz.

Justicia: duplicar el número de fiscales locales y federales, así como de juzgadores; invertir en laboratorios forenses para la identificación de cuerpos, subir el número de peritos; resolver el rezago de impartición de justicia y mejorar el marco normativo para proteger a las mujeres.

Volver a la Guardia Nacional “realmente Guardia” y “realmente nacional”.

Uso de la tecnología y la inteligencia.

Construir al menos una prisión de máxima seguridad y alta tecnología. Sobre este punto, se señala que las prisiones federales podrán recibir personas de alto nivel de peligrosidad, en una tarea coordinada con los gobiernos estatales. También se señala el hacinamiento de personas en los centros penitenciarios, lo cual constituye una violación a los derechos humanos.

Contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas. Construcción de 32 equipos policiales de reacción; prioridad en las bandas que se dedican a extorsionar a las comunidades y pequeños negocios, así como a quienes atacan a transportistas.

Garantizar un sistema de justicia cívica. Procurar un sistema que resuelva problemas civiles de manera rápida y expedita.

Derechos humanos como garantía de la paz. Establece que la búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional; reconstruir instituciones que garantizar la protección de derechos humanos; construir el mejor sistema de protección para defensores de derechos humanos; entre otras tareas.

Atención a víctimas, una prioridad del Estado. Se creará un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Atender a las madres buscadoras.

Construcción de un tejido social sólido. Mantener los programas sociales y reforzarlos. Promover la solidaridad social. Impulsar programas para disminuir adicciones. Tener un programa nacional permanente de desarme. Estrategia nacional de reconciliación social.

Prensa libre. En este apartado, se señala que habrá un mejor sistema de protección de periodistas, así como la construcción de políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Fortalecer cooperación internacional para la paz y la seguridad.

¿Cómo va la campaña de Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez ha recortado la desventaja ante Claudia Sheinbaum, según la encuesta de El Financiero. (Nación321/Cuartoscuro)

La encuesta de El Financiero señala que Claudia Sheinbaum Pardo lleva ventaja de dos dígitos frente a Xóchitl Gálvez. No obstante, la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD ha recortado 6 puntos de diferencia en lo que va de este año.

De tal manera, Claudia Sheinbaum cuenta con 48 por ciento de las preferencias en la contienda presidencial, mientras que Xóchitl Gálvez capta 32 por ciento y Jorge Álvarez Máynez recibe 10 por ciento, con otro 10 por ciento de personas que no manifestaron preferencia.

Cierre de campaña: ¿Qué sigue para Xóchitl Gálvez?

La candidata presidencial continuará remando contracorriente de cara al domingo 2 de junio, fecha en que se realizará la jornada de votación como parte de las elecciones 2024 en México.

De manera oficial, el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez se debe realizar el próximo 29 de mayo, con el objetivo de cumplir con el periodo de veda electoral, tiempo durante el que los electores razonan su sufragio.

Sigue la cobertura de las elecciones 2024 en El Financiero, donde todos los días te llevaremos la información más relevante sobre el proceso electoral más grande en la historia del país.

El Financiero

