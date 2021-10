AMLO envía al Congreso iniciativa de reforma al Sector Eléctrico (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que ya envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional al Sector Eléctrico, con el fin de garantizar la electricidad a precios justos para todos los mexicanos.

Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos, en donde el mandatario mexicano afirmó que, en su Administración, no habrá aumentos a la luz por encima de la inflación.

Hoy se va a dar la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la CFE, con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos”, detalló.

“Que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes que aumentaban y aumentaban constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, el diésel, el gas, tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular”, informó.

López Obrador apuntó que se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad “porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, y sobre todo a las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, mientras las plantas de CFE estaban subutilizadas de manera deliberada querían que se arruinaran”.

El mandatario mexicano señaló que esta reforma no significa nacionalizar el sector eléctrico, y que se está procurando “resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética” llevada a cabo en el pasado Gobierno Federal.

No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE porque se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54 por ciento del mercado y el 46 por ciento se va a conservar para las empresas particulares que haya una auténtica, una verdadera competencia, que no había, porque apostaban a marginar, destruir a la CFE”, dijo.

En el caso de la explotación del litio, el presidente mexicano informó que únicamente corresponderá a la nación.

En esa misma iniciativa se establece que para la explotación del litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo de la patria es de los mexicanos, de la nación”, afirmó.

¿Que contiene la iniciativa?

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dio a conocer los puntos más importantes de la iniciativa de reforma al sector eléctrico, entre los que se encuentran.

Rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país.

La CFE será un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado.

Desaparecen filiales o subsidiarias anteriores de la CFE y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, distribución y de la administración de la energía eléctrica.

CFE será la encargada de producir y despachar el 56 por ciento de la energía que se genera México. El sector privado podrá participar en el mismo hasta en un 46 por ciento.

Desaparecen los contratos conocidos como de autoabastecimiento, “que en realidad no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino que eran clientes que resultaban beneficiados”.

Desaparecen las sociedades de autoconsumo. Quienes ya resultaban beneficiados de este esquema -entre ellas grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio- tendrán que adquirir la energía a la CFE.

Desaparecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía , organismos “creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados”.

y la , organismos “creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados”. El Centro Nacional de Consumo de Energía ( Cenace ), el cual garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasará a formar parte de la CFE.

( ), el cual garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasará a formar parte de la CFE. Minerales considerados como estratégicos, entre los que se encuentra el litio, no serán concesionados.

Información de López-Dóriga Digital

