AMLO eleva la tensión y considera un ‘bodrio’ informe de Derechos Humanos de EU (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador elevó la tensión con Estados Unidos este miércoles, al calificar de “bodrio” el Informe de Derechos Humanos 2022 del Departamento de Estado, mismo al que atacó llamándole “departamentito”.

López Obrador afirmó que, en el Departamento de Estado, son “calumniadores y mentirosos”, pues el informe carece de pruebas.

“Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura. No es como antes, que ellos se quedaban callados y no decían nada. En México el estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan. Lo único que hacen con eso es exhibirse”, comentó el presidente.

Desde que se publicó el Informe de Derechos Humanos 2022, López Obrador criticó las menciones hacia México, en las que el gobierno estadounidense reveló sus principales preocupaciones sobre la situación que se vive en el país, especialmente en temas como violencia, crimen y seguridad de los periodistas. En el texto, consideran que la sección “Quién es Quién en las Mentiras” demerita el trabajo de los periodistas mexicanos, además de que los pone en riesgo.

López Obrador reiteró también sus calificaciones de “añejo y anacrónico” hacia la dependencia encabezada por Antony Blinken por “quererse meter en la vida pública de otros países”.

Sin embargo, el tabasqueño cerró su mensaje destacando las buenas relaciones que se mantienen con Estados Unidos. Afirmó que se puede considerar como prueba la visita de John Kerry, enviado especial para asuntos de cambio climático, el pasado martes y la reunión que tuvo con legisladores estadunidenses -incluidos republicanos- el pasado 20 de marzo.