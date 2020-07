AMLO dice que la pandemia está perdiendo fuerza, “uso de cubrebocas no es necesario si hay sana distancia” (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de julio. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador lo más delicado de la pandemia por Covid-19 en México ya pasó.

En su conferencia mañanera que ofreció en la ciudad de Oaxaca en el marco de una gira de trabajo que realizará este fin de semana por el territorio, el ejecutivo federal, insistió, -a pesar de las cifras del Inegi sobre la falta de apoyos a las empresas y los 15 millones de desempleados en el país-, que en México ya se tocó fondo.

“Lo más difícil fue a finales de abril en lo económico y me apoyo en los datos de desempleo y despido de trabajadores inscritos en el Seguro Social, la economía que más sufrió fue la informal porque poco más de la mitad de la población busca su vida de manera independiente, por eso también hubo mucha inmigración en el periodo neoliberal, hay 38 millones de paisanos en Estados Unidos”.

Sobre los datos del Inegi, que señalan que el 93 por ciento de las empresas que señalan que no han recibido apoyos y se superaron los 15 millones de desempleados en el país, aseguró que se detuvo un estallido social, “en abril se perdieron 550 mil empleos, en mayo 340 mil, en junio 82 mil y en julio solo 27 mil empleos y yo espero que terminemos el mes sin perdida de empleo, ya se están recontratando a los trabajadores”.

Dijo que estos datos lo llevaban a sostener que se iba a empezar a salir, “ya vamos a ir saliendo, ya pasó lo peor y nosotros estamos inyectando recursos pero no para aprovechar para robar, se está ayudando desde abajo, aquí en Oaxaca en estos 3 meses de crisis se han entregado créditos a 3 mil 679 empresas pequeñas a cada una 25 mil pesos y otro crédito para artesanos, están programados entregar casi 30 mil créditos con una inversión de 481 millones entregados y 728 millones de créditos adicionales, nunca antes se había hecho, son créditos de 5.5 por ciento de interés la tasa más baja”, subrayó.

“Vamos a esperar las cifras definitivas para medir como nos va a ir en el concierto de las naciones y cuanto se va a caer la economía, yo sostengo que no vamos a resultar tan afectados como otros quisieran que nos afecte la crisis económica de la pandemia”, añadió.

Al cuestionarlo sobre su uso ocasional de cubrebocas, López Obrador, señaló que tenía como guía la recomendación de los científicos mexicanos, entre ellos Hugo López-Gatell, quienes le han dicho que no es necesario si mantiene sana distancia.

“México es un ejemplo mundial, hemos llamado a cuidarnos y el eje de toda la campaña es la sana distancia y me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia, solo me lo pongo en lugares necesarios o cuando lo piden”.

“No quiero entrar en polémica, no es un asunto comprobado, la pandemia está perdiendo fuerza, ya hay indicios de que va bajando pero hay que ver toda la tendencia de lo que sucede a diario, si hay un rebrote vamos para atrás, es un asunto de intimidad venciendo nuestros miedos y temores”, comentó.

Sobre el proceso que enfrenta el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, insistió que el principal problema del país ha sido la corrupción y todo esto ayuda a que se haga a un lado estas practicas y no se repitan estos hechos.

“El corrupto no perdía nada, y nuestro pueblo es honesto, es un asunto que tiene que ver con el poder, en los discursos no se hablaba de eso, porque era una especie de asociación delictuosa”.

“México perdió miles de millones de dólares, por eso es un asunto que se atienda y se informe al pueblo porque la transparencia en una regla de oro para la democracia y que se llame a declarar a todos los implicados y no solo se castigue a los responsables para que la corrupción no se convierta en una costumbre”.

“Imagínense con estas tranzas cuando va a salir adelante el país, no había presupuesto que alcanzara, por eso el abandono en el pueblo porque se dedicaron nada más a robar y saquear, el neoliberalismo es sinónimo de corrupción, esto debe de acabar, que bueno que la Fiscalía tomó a Lozoya como testigo protegido porque necesitamos saber la verdad”.

El presidente hasta bromeó que una serie de Netflix sería un cuento de hadas en comparación de este caso.

“Cuando fui candidato hasta me pidieron pruebas de lo hecho por Pemex y no le dieron importancia a lo que había denunciado siempre con pruebas, y dijo Lozoya que era mentira y yo acabé como un mentiroso y vean ahora”.

Indicó que todos los involucrados tenían que comparecer, “aquí por lo menos son dos sexenios porque no solo es la reforma energética, es lo de Odebrecht son procesos que se complementan, ya conocen mi postura, dije que solo si el pueblo lo demandaba a través de una consulta pero tambien no puedo detener un proceso judicial, no es mi fuerte la venganza, no podemos actuar con impunidad, a mí me importa mucho esto para limpiar al país de corrupción, que quede desterrada, que se estigmatice al corrupto, en México lo que ha imperado es la hipocresía, porque lo piensan pero no lo dicen, lo peor en política es la hipocresia, la doble moral, por eso es muy importante acabar con la corrupción pero sin chivos expiatorios”.

Ante las protestas que se presentaron afuera de la zona militar por parte de vendedores afectados por el incendio de la Central de Abasto, que piden apoyos para reactivar este lugar, trabajadores de la zona arqueológica de Monte Albán que llevan más de 100 días sin trabajo y pobladores de Huanzantlán del Río, que pidieron justicia para sus 15 muertos, respondió que los trabajadores de la zona arqueológica de Monte Albán serán atendidos por Nancy Ortiz.

A los vendedores de la Central de Abasto les dijo que existe el compromiso de que se les va a construir su mercado, incluso ya se está trabajando en el proyecto.

El ejecutivo federal se comprometió a terminar todas las obras de Oaxaca, y aseguró que ha tratado esto personalmente con Carlos Slim, con quien firmó un compromiso para acabar las super carreteras.

“El director de Inversiones de Hacienda, Jorge Nuño, está comisionado a Oaxaca, todos los proyectos de Oaxaca están considerados como prioritarios para el gobierno federal”, finalizó.

